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Дело на 5 млрд евро: о чем Зеленский разговаривал с президентом ЕБРР

5 мая, 20:00

Игорь Тимофеев

Украина нуждается в увеличении «Пакета солидарности 2.0» от ЕБРР

Владимир Зеленский и Сума Чакрабарти

Владимир Зеленский и Сума Чакрабарти / Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумой Чакрабарти, речь шла о ситуации с распространением коронавируса и о том, что в условиях карантина больше всего страдают малый и микробизнес, поэтому предложил ЕБРР поддержать украинское правительство для запуска программы масштабного финансирования, пишет пресс-служба Банковой.

Глава государства приветствовал первый пакет мер ЕБРР реагирования на кризис на 1 млрд евро, утвержденный в марте этого года – "Пакет солидарности", и выразил надежду на утверждение "Пакета солидарности 2.0" с увеличением до 4 млрд евро и расширение критической инфраструктуры в рамках Программы поддержки жизнедеятельности инфраструктуры.

Зеленский также выразил надежду на утверждение ЕБРР в июле кредита Укравтодору в размере 450 млн евро на новый проект, предусматривающий дальнейшую реконструкцию дороги М05 Киев – Одесса до Одессы, строительство северной объездной дороги Львова. Вместе с дополнительными 450 млн евро от Европейского инвестиционного банка это позволит быстро начать эти два важных логистических проекта.

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Фото: REUTERS/Charles Platiau

Президент также отметил, что из-за кризиса, связанного с COVID-19, украинские государственные компании нуждаются в дополнительной ликвидности, и выразил надежду на поддержку их со стороны ЕБРР.

Напомним, ЕБРР передаст 21 млрд евро для поддержки экономик стран-клиентов в борьбе с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что крупные иностранные финансовые партнеры, среди них Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, готовы поддержать Украину и помочь ей в борьбе против пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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кредиты ЕБРР Владимир Зеленский Сума Чакрабарти

Источник: Сегодня

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