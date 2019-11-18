Доллар устремился к психологической отметке: прогноз курса на неделю

Аналитик объяснил, чего ждать от американской валюты в ближайшее время

Фото: jcomp / Freepik

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За неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 1,2-1,5%. Так, официальный курс доллара НБУ упал с 24,50 грн до 24,22 грн, спрос/предложение на межбанке – с 24,49/24,51 до 24,12/24,15 грн, а средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 24,40/24,65 до 24,07/24,33 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

При этом специалист полагает, что курс доллара в Украине может продолжить падение и опуститься ниже психологической отметки в 24 гривни, которую не пересекал с января 2016 года.

"Потенциал укрепления гривни еще не исчерпан, и она готова проверить на прочность уровень 24 грн за доллар. На начавшейся неделе мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/24,0 грн", – отметил Иосуб.

Напомним, ранее эксперты объяснили, чего ждать от доллара в ноябре и произойдет ли традиционная для этого месяца девальвация гривни. Ведь обычно в последний месяц осени украинская валюта теряет в цене около 3%.

Также новости "Сегодня" предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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