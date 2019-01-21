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Доллар в Украине продолжает понижаться, гривня понемногу укрепляется

Сегодня, 18:56

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 22 января; за неделю гривня укрепилась на 8 копеек

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
Доллар в Украине продолжает понижаться, гривня понемногу укрепляется //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5f9/1f0/5c45f91f048e3.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5f9/1f0/5c45f91f048e3.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 22 января; за неделю гривня укрепилась на 8 копеек

На вторник, 22 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

 
 21.0122.01Изменение
1 доллар США27,98 грн27,95 грн- 0,03 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 18 января (28,03), курс доллара снизился на 8 копеек. За неделю – с 14 января (28,15), доллар стал дешевле на 20 копеек. В течение недели курс доллара в Украине постепенно снижался.

  

 

 

 

Ранее официальный курс доллара преодолел психологическую отметку в 28 гривен и с 5 декабря доллар стоил дороже 28 гривен. Экономисты уже объяснили сайту "Сегодня", почему подскочил курс доллара и чего ждать дальше.

Аналитики считают, что сейчас валютный рынок ищет курсовой коридор на 2019 год:

При этом эксперты уже спрогнозировали, чего ждать от курса доллара в январе-2019.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. 
  • Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Нацбанк, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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Сегодня

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