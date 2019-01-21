Доллар в Украине продолжает понижаться, гривня понемногу укрепляется
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 22 января; за неделю гривня укрепилась на 8 копеек
На вторник, 22 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|21.01
|22.01
|Изменение
|1 доллар США
|27,98 грн
|27,95 грн
|- 0,03 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 18 января (28,03), курс доллара снизился на 8 копеек. За неделю – с 14 января (28,15), доллар стал дешевле на 20 копеек. В течение недели курс доллара в Украине постепенно снижался.
Ранее официальный курс доллара преодолел психологическую отметку в 28 гривен и с 5 декабря доллар стоил дороже 28 гривен. Экономисты уже объяснили сайту "Сегодня", почему подскочил курс доллара и чего ждать дальше.
Аналитики считают, что сейчас валютный рынок ищет курсовой коридор на 2019 год:
При этом эксперты уже спрогнозировали, чего ждать от курса доллара в январе-2019.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года.
- Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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