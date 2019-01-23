Доллар в Украине продолжает снижаться, а гривня укрепляется
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 24 января; за неделю гривня укрепилась на 31 копейку
На четверг, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|23.01
|24.01
|Изменение
|1 доллар США
|27,89 грн
|27,70 грн
|- 0,19 грн
Отметим, что по сравнению со значениями неделю назад – 17 января, курс доллара, который был тогда 28,01, снизился на 31 копейку. На прошлой и на этой неделе курс доллара в Украине постепенно снижается.
В начале года доллар стоил дороже 28 гривен. Экономисты уже объяснили сайту "Сегодня", почему подскочил курс доллара и чего ждать дальше. Аналитики считают, что сейчас валютный рынок ищет курсовой коридор на 2019 год:
При этом эксперты уже спрогнозировали, чего ждать от курса доллара в январе-2019.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года.
- Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн., однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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