Доллар в Украине продолжает снижаться, а гривня укрепляется

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 24 января; за неделю гривня укрепилась на 31 копейку

Фото: flickr.com.

Доллар в Украине продолжает снижаться, а гривня укрепляется //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/88a/40a/5c488a40a1373.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/88a/40a/5c488a40a1373.jpg 2019-01-23T17:38:00+02:00 Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 24 января; за неделю гривня укрепилась на 31 копейку

На четверг, 24 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

23.01 24.01 Изменение 1 доллар США 27,89 грн 27,70 грн - 0,19 грн

Отметим, что по сравнению со значениями неделю назад – 17 января, курс доллара, который был тогда 28,01, снизился на 31 копейку. На прошлой и на этой неделе курс доллара в Украине постепенно снижается.

В начале года доллар стоил дороже 28 гривен. Экономисты уже объяснили сайту "Сегодня", почему подскочил курс доллара и чего ждать дальше. Аналитики считают, что сейчас валютный рынок ищет курсовой коридор на 2019 год:

При этом эксперты уже спрогнозировали, чего ждать от курса доллара в январе-2019.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года.

Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн., однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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