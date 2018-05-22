Эксперт рассказал, когда Украина сможет выпустить евробонды

Сегодня, 08:54

По планам Минфина ударило ухудшение ситуации на мировых рынках

Фото: Nick Youngson / CC BY-SA 3.0 ImageCreator
Фото: Nick Youngson / CC BY-SA 3.0 ImageCreator

Смена ситуации на внешнем рынке капитала в конце апреля и дальнейшее ее ухудшение в мае временно ослабили потенциал Украины по осуществлению долговых операций. Такое мнение выразил управляющий партнер инвестиционной группы ICU Макар Пасенюк.

"На фоне возросшей турбулентности на долговых рынках стран с развивающейся экономикой, сейчас не самое благоприятное время для новых выпусков еврооблигаций украинских эмитентов. Впрочем, как и для рeфинансирования старых выпусков", – сказал Пасенюк.

Ухудшение ситуации отразилось и на перспективах Минфина Украины, заявлявшего о намерении разместить часть еврооблигаций из 2 млрд долларов, запланированных на 2018 год, еще до получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ).

"Если ранее, при спокойствии на внешних рынках и продолжении переговоров с МВФ, еще была возможность для выпуска суверенных еврооблигаций, то сейчас ситуация изменилась. Нервозность за рубежом внесла свои коррективы в восприятие инвесторами и украинского долга", – сказал Пасенюк. 

Эксперт затрудняется спрогнозировать, как быстро можно ожидать появления нового "окна" возможностей для украинских заемщиков.

"Необходимо наступление спокойствия на международных рынках, что, в том числе, может произойти после решения вопроса с валютным кризисом в Аргентине, а также получение Украиной очередного транша МВФ", – сказал собеседник агентства.

Напомним, осенью 2017 года Украина выпустила дебютные после реструктуризации 2015 года еврооблигации, разместив 3 млрд долларов 15-летних бумаг по ставке 7,375% годовых. Основными покупателями новых  еврооблигаций Украины на 3 млрд долл. выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).
пасенюк, госдолг, евробонды, еврооблигации, ICU, Макар Пасенюк

Вы сейчас просматриваете новость "Эксперт рассказал, когда Украина сможет выпустить евробонды". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: AFP

НБУ ждет новых кредитов МВФ для Украины

20 Апреля, 10:32

Национальный банк рассчитал, сколько денег нужно привлечь в ближайшие годы

Финансы

Фото: AFP

Санкции ужесточаются: России грозит запрет на продажу облигаций в Британии

28 Марта, 17:01

Меры, которые сейчас введены против российских банков, не предусматривают таких ограничений
Загрузка...

Экономика

Фото: архив

Минфин хочет занять для госбюджета более 230 миллиардов за 2018 год

1 Февраля, 22:40

Чуть менее половины суммы Министерство собирается привлечь за счет заимствований на внешних рынках

Экономика

Фото: Getty

Размещение Украиной евробондов признали "транзакцией года"

30 Января, 17:12

Министерство финансов заверило, что не намерено останавливать выход страны на рынки капитала
Загрузка...