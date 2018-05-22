Эксперт рассказал, когда Украина сможет выпустить евробонды

Смена ситуации на внешнем рынке капитала в конце апреля и дальнейшее ее ухудшение в мае временно ослабили потенциал Украины по осуществлению долговых операций. Такое мнение выразил управляющий партнер инвестиционной группы ICU Макар Пасенюк.

"На фоне возросшей турбулентности на долговых рынках стран с развивающейся экономикой, сейчас не самое благоприятное время для новых выпусков еврооблигаций украинских эмитентов. Впрочем, как и для рeфинансирования старых выпусков", – сказал Пасенюк.

Ухудшение ситуации отразилось и на перспективах Минфина Украины, заявлявшего о намерении разместить часть еврооблигаций из 2 млрд долларов, запланированных на 2018 год, еще до получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ).

"Если ранее, при спокойствии на внешних рынках и продолжении переговоров с МВФ, еще была возможность для выпуска суверенных еврооблигаций, то сейчас ситуация изменилась. Нервозность за рубежом внесла свои коррективы в восприятие инвесторами и украинского долга", – сказал Пасенюк.

Эксперт затрудняется спрогнозировать, как быстро можно ожидать появления нового "окна" возможностей для украинских заемщиков.

"Необходимо наступление спокойствия на международных рынках, что, в том числе, может произойти после решения вопроса с валютным кризисом в Аргентине, а также получение Украиной очередного транша МВФ", – сказал собеседник агентства.

Напомним, осенью 2017 года Украина выпустила дебютные после реструктуризации 2015 года еврооблигации, разместив 3 млрд долларов 15-летних бумаг по ставке 7,375% годовых. Основными покупателями новых еврооблигаций Украины на 3 млрд долл. выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).