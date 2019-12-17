"Это какая-то теория заговора": в НБУ опровергли миф о финансовой пирамиде с гособлигациями

В чем разница между финансовой пирамидой и ОВГЗ, объяснили в Нацбанке

Фото: welcomia / Freepik

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Иностранные инвесторы, вопреки снижению доходности по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), продолжают их покупать – объем вложений пробил отметку в 100 млрд гривен. Это приводит к дополнительным поступлениями валюты в Украину и, как следствие, укреплению гривни.

Впрочем, слишком быстрый рост инвестиций в ОВГЗ порождает слухи о строящейся пирамиде, ведь ОВГЗ – это тоже госдолг. Это утверждение в интервью сайту "Сегодня" опроверг замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Миф о том, что строится какая-то пирамида, наверное, создается теми людьми, которым не выгодно говорить о том, что развитие Украины идет в позитивном направлении", – уверен Чурий.

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"Особенность финансовых пирамид заключается в том, что стоимость обслуживания там всегда увеличивается, чтобы привлекать новых участников. У нас же и размер долга по отношению к размеру экономике уменьшается, и стоимость обслуживания уменьшается. Разговоры о финансовой пирамиде с ОВГЗ – это какая-то теория заговора, которую откуда-то вытащили и пытаются раздуть", – объяснил замглавы НБУ.

Подробнее феномене гривни читайте на сайте "Сегодня" – О спросе на доллары, финансовых "пирамидах" и реформах: интервью с замглавы НБУ

Напомним, соотношение госдолга и ВВП Украины, действительно, сокращается. Так, уже по итогам 2018-го года соотношение госдолга к ВВП составляло 60,9%, тогда как годом ранее – более 70%. В Минфине Украины прогнозируют, что в 2019 году соотношение госдолга и ВВП не превысит и 60% и рассчитывают по итогам 2020-го сократить этот показатель до 45-50%.

Как сообщалось, сегодня, 17 декабря, курс доллара в Украине упал на новый минимум и составил 23,49 грн. Последний раз доллар в Украине стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар. Новости "Сегодня" уже выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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