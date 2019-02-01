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"Фактор выборов" вступил в силу: эксперт дал прогноз курса доллара в Украине

Сегодня, 08:52

Специалист уверен, что сезонные скачки курса в этом году будут почти незаметными

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
"Фактор выборов" вступил в силу: эксперт дал прогноз курса доллара в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3eb/cfc/5c53ebcfc78a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3eb/cfc/5c53ebcfc78a2.jpg Финансы Специалист уверен, что сезонные скачки курса в этом году будут почти незаметными

В феврале определяющими для курса валют окажутся факторы, играющие в пользу укрепления гривни. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономист, эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

В частности, по словам специалиста, продолжится влияние фактора "денег на выборы".

"Я не думаю, что гривня будет существенно укрепляться, но и девальвировать особо не будет. Думаю, в феврале курс будет держаться в пределах между 27 и 28 грн", – говорит он.

Эксперт полагает, что о снижении тенденции сезонных колебаний можно говорить только при условии стабильности в экономике. В 2019 году особых потрясений он не прогнозирует - говорит, что начало глобального экономического кризиса Украина может ощутить лишь в 2020 году. Таким образом, есть основания предвидеть, что в течение 2019 года сезонные колебания курса валют будут более сглажены и менее заметны, чем это было раньше.

Подробнее о том, чего ждать от курса, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале".

Кроме того, ранее эксперты объяснили, как может меняться курс гривни в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. Официальные данные за 2018 год пока не обнародованы.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года. 

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