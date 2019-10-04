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"Финансовая бомба для России": эксперт рассказал, как Москву сдерживают от агрессии

4 октября, 11:03

Кремль опасается иранского сценария, считает экономист

/ Фото: Getty Images

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Система международных валютных переводов SWIFT, от которой регулярно грозятся отключить Россию, стала универсальным финансовым оружием США, или "финансовой нейтронной бомбой". Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономист Алексей Кущ.

По словам Куща, хотя Америка еще не использовала это "оружие" напрямую против России, с его помощью была оказана помощь Украине.

"Эта система официально зарегистрирована в Европе и действует на основании европейского законодательства, но функционально она зависит от сотрудничества с американским министерством финансов. Все европейские банки, которые проводят валютные операции в долларах, имеют корреспондентские счета в американских банках, а те, соответственно, в Федеральной резервной системе (ФРС). И если бы министерство финансов США ввело, например, санкции против России по отключению российских банков от SWIFT, РФ была бы отключена от мировой финансовой системы. Говорят, угроза отключения SWIFT в свое время остановила наступление на Мариуполь и не дала России перейти к более радикальной, агрессивной фазе. Потому что отключение от этой платежной системы сделало бы Россию финансовым изгоем", – уверен Кущ.

Читайте также: Отключение России от SWIFT приведет к экономическому коллапсу – эксперт

Экономист напомнил, что в Иране несколько десятков лет был отключен SWIFT, и его валютные резервы, в том числе Центробанка, были заблокированы в этой системе. Такой сценарий крайне не выгоден Кремлю, считает Кущ.

"В России резервы Центробанка плюс активы российских банков тоже оказались бы заморожены на долгие годы. А учитывая, что расчеты за российские энергоресурсы идут в основном в долларах, перспективы российской экономики были бы плачевны. Для России это был бы колоссальный удар", – уточнил Кущ.

Подробнее о том, как США поддерживают Киев, читайте на сайте "Сегодня" – Кто больше помогает Украине: Америка или Европа

Напомним, SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.

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Россия США Кущ счета ФРС SWIFT

Источник: Сегодня

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