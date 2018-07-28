Где хранить деньги, чтобы их не нашли воры: эксперимент "Сегодня"

Сезон отпусков – это "горячее" время для квартирных воров. Чтобы найти все потайные места в квартире профессиональным преступникам нужно очень мало времени – это доказывает эксперимент "Сегодня".

"Они разбираются, ходят по магазинам, смотрят новшества, покупают замки и пробуют [их открывать] силовым способом, отмычками. Они вкладывают деньги в свое развитие, поэтому развиваются двери и замки, а преступники остаются шаг впереди", – говорит адвокат, эксперт по безопасности Михаил Гулак.

Корреспонденты "Сегодня" в рамках эксперимента спрятали четыре купюры в разные места в квартире – в самый нижний ящик шкафа, в духовку, в пылесос и под матрац.

Эксперт по безопасности показал, как преступники находят ценные вещи и сколько времени им на это необходимо.

Первый тайник обнаружили буквально за 40 секунд – это был тайник в пылесосе.

"Чаще всего так и происходит – если вот одна вещь на видном месте", – говорит Гулак.

Еще через минуту эксперт нашел купюру в духовке, вскоре третью и четвертую. На все ушло меньше пяти минут. Обычно именно столько проводят преступники в чужой квартире после взлома замков, ведь воры заранее знают, где искать ценности.

"Под подушкой, под матрасом, под умывальником, в технике, где можно отверткой раскрутить и закрутить... Обязательно он бы посмотрел в холодильнике, в духовом шкафу, в кондиционере, в пылесосе, в утюге", – перечисляет Гулак.

Экономисты при этом напоминают: хранить деньги дома не только опасно, но и невыгодно.

"Держать их дома – это худшая форма, потому что вы будете терять из-за инфляции, а в наше время еще и постоянной девальвации гривни. Сбережения лучше хранить в банке – в ячейке или на счету. Или же инвестировать", – рассказал глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

В качестве инвестиций эксперт советует, если есть такая возможность, покупать недвижимость и землю.

Напомним, недавно столичные правоохранители пресекли деятельность банды квартирных воров. Ворами оказались четверо местных жителей, трое из которых уже были неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений.

Кроме того, в Киеве задержали мужчину, который в течение нескольких лет обворовал до трех десятков квартир.