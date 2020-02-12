Государство вернет деньги: как получить компенсацию за образование и жилье

/ Фото: Pixabay

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Государство может вернуть часть суммы, потраченной на образование, жилье и другие цели. Вернуть можно 18% от расходов - размер подоходного налога, это называется налоговая скидка. Однако получить ее могут только те, кто работает официально и платит налоги.

За что можно вернуть деньги и как это сделать, разбирался сайт "Сегодня".

Как получить компенсацию за образование

Елене Гончаровой налоговая вернула около 4 000 из 10 000 грн, потраченных на образование в университете. Она узнала о налоговой скидке от знакомой, когда оканчивала магистратуру.

"Когда я шла в налоговую, то ожидала, что мне откажут. Думала, они не заинтересованы возвращать деньги. Но мне за считанные минуты все разъяснили. Я подала квитанции об оплате обучения. Параллельно я работала, поэтому и подавала справку о доходах, что добросовестно плачу налоги. Через месяц мне вернули деньги. Меня эта сумма тогда очень выручила. Каждый украинец может получить компенсацию – это реально", – рассказывает Елена Гончарова.

Получить компенсацию можно за оплату обучения в ПТУ и колледжах. Если ребенок ходит в частных детсадик или школу, родители тоже могут обращаться за возмещением налога. Компенсация касается только образования в Украине.

Чтобы ее получить, надо иметь договор с учебным заведением и квитанции, которые подтверждают оплату обучения. Оформить скидку могут как сам студент, если он официально работает и платит налоги, так и его родители.

/ Фото: Pixabay

Получить скидку можно после окончания налогового года. То есть, в 2020 году можно получить компенсацию за расходы в 2019-м. Для получения скидки надо пойти в Фискальную службу с паспортом, ИНН, договором на обучение, квитанциями за год. Там дадут заполнить налоговую декларацию, в нее надо вписать полученные доходы за год и сумму, которую человек заплатил за образование. В течение 60 дней деньги вернут.

"Для получения налоговой скидки налогоплательщик представляет в налоговый орган налоговую декларацию вместе с копией документов, подтверждающих право на налоговую скидку. Налоговый орган рассматривает представленную декларацию вместе с предоставленным пакетом документов и сообщает налогоплательщику о результатах рассмотрения: возвращаются ему налоги, или он получает обоснованный отказ в начислении налоговой скидки", – поясняет Оксана Каращук, старший консультант отдела налоговых и юридических услуг KPMG в Украине.

При этом размер заработной платы налогоплательщика должен быть выше суммы компенсации.

Например, человек задекларировал за 2019 год 30 000 грн дохода, а на образование потратил 42 000 грн. Тогда ему выплатят подоходный налог только из годового дохода – 5 400 грн. Если человек задекларировал за год доход 66 000, из которого заплатил 11 880 грн подоходного налога (18%),а расходы на образование составили 32 000, тогда налоговая выплатит разницу между подоходным налогом и налогом из суммы на образование:

66000-32000=34000 – разница, из которой компенсируется налог;

34000*18%=6120 – размер налога;

11880-6120=5760 – сумма компенсации.

Как получить компенсацию по кредиту на жилье

Налоговую скидку можно получить за уплаченные проценты по ипотечному кредиту. Но для этого надо быть зарегистрированным по адресу жилья.

Сама компенсация зависит от размера площади жилья. Если она больше 100 квадратов, то налоговая возместит меньше. Так, если площадь дома 120 квадратов, то к налоговой скидке будет применяться коэффициент 0,83 – это соотношение допустимой площади к фактической (100 кв.м/120 кв.м). Это значит, что государство вернет налог не на всю сумму уплаченных процентов, а только 83% от них. Если площадь купленной квартиры меньше 100 квадратов, коэффициент не применяется. Если дом строится, то в первый год, как только человек получил прописку, надо подать декларацию на налоговую скидку с суммой уплаченных процентов за предыдущие годы.

/ Фото: Pixabay

Например, человек заплатил 50 000 грн процентов по кредиту, а площадь квартиры 60 кв. м. Официальная зарплата составила 200 000 грн за год. Налоговая вернет:

200 000*18%=36000 грн – сумма подоходного налога, уплаченного за год;

50000*18%=9000 грн – размер подоходного налога от суммы уплаченных процентов;

36000-9000=25000 грн – сумма возврата.

Однако оформлять скидку можно только в течение 10 лет. Если проценты по кредиту в валюте, то сумма платежей по процентам пересчитывается в гривне по курсу Национального банка.

За что еще можно получить компенсацию

Кроме расходов на высшее образование и процентов по ипотечному кредиту, украинцам могут компенсировать:

• расходы в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям;

• оплату частных садиков, школ, обучение в колледжах или вузах;

• оплату лечения, в том числе лекарств, протезов. Однако, сюда не относится косметическое лечение и хирургия, протезирование зубов, операции по смене пола, лечение венерических заболеваний, лечение табако- и алкозависимости;

• сумму страховых платежей в негосударственные пенсионные фонды, за страхование жизни;

• оплату репродуктивных технологий;

• сумму, потраченную на переоборудование авто на альтернативное горючее: сжиженный газ, биоэтанол, биодизель и другие виды биотоплива;

• оплату стоимости госуслуг, связанных с усыновлением ребенка;

• арендную плату переселенцам.



/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Украинцы все чаще пользуются налоговой скидкой, говорит Оксана Каращук. Это связано с тем, что основания для начисления скидки расширяются. Например, с 2019 года появилась возможность включать в скидку сумму денег, уплаченных не только за высшее образование, но и за дошкольное, внешкольное, общее образование, профессиональное.

Трудности чаще всего возникают из-за подготовки документов, которые подтверждают право на скидку.

"Например, если законодательством предусмотрено, что в налоговую скидку можно включить часть процентов, уплаченных за пользование ипотечным жилищным кредитом, то в платежных документах должно быть указано, что платеж является уплатой процентов по кредиту, а не, например, тела кредита. Или если в налоговую скидку включаются расходы на получение образования, то сложности могут возникать, если в платежных документах указано иное, например, платеж является оплатой за обучение и питание, и тому подобное", – поясняет Оксана Каращий.

А если налоговая отказывает из-за недостатка оснований для скидки, можно повторно подать декларацию с новым пакетом документов, учитывая замечания налоговиков. Однако сделать это надо не позже 31 декабря.

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