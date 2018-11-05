Гривня крепнет: эксперт озвучил прогноз по курсу доллара в Украине

За неделю курс доллара в Украине снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Так, за неделю официальный курс доллара, снизился с 28,34 грн до 28,16 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке снизились с 28,19/28,22 до 28,08/28,11 грн. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,1/28,33 до 27,99/28,21 грн.

"На начавшейся неделе мы ожидаем снижения доллара к гривне. К концу недели доллар на межбанке может торговаться вблизи 28 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 27,9/28,1 грн", – отметил Иосуб.

Он напомнил, что, по данным НБУ, в октябре на наличном и межбанковском рынке снизился спрос на валюту, а ее предложение увеличилось благодаря агропромышленному сектору и населению.

Кроме того, настроения на валютном рынке улучшились из-за новости о возобновлении сотрудничества с Украины с МВФ.

Напомним, согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.