Гривня окрепла: как изменится курс доллара через неделю

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За прошедшую неделю официальный курс доллара в Украине оставался в узком диапазоне и не смог превысить отметку в 25,20 гривни. Межбанк к концу недели просел на пять копеек, закрывшись на отметке в 25,16 гривни, а наличный курс остался без изменений – на уровне в 25,17 гривни за доллар. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

В паре с евро гривня по итогам недели также незначительно укрепилась – на пять копеек и закрыла неделю на отметке в 27,76 гривни.

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Как объяснил специалист, устойчивому положению гривни способствовал аукцион ОВГЗ, который прошел 27 августа. А еще одни торги назначены на текущую неделю, что также скажется на курсе доллара.

"За счет высокого спроса на пятилетние облигации был повышенный спрос и на гривню, благодаря чему мы и видим текущую уверенность нашей валюты. Общий объем размещений составил 1,8 млрд гривен. На эту неделю также ожидается проведение крупного аукциона ОВГЗ, что может сформировать спрос на гривневую ликвидность. Его общий объем не является крайне существенным и не сможет вывести курс гривни значительно ниже текущих отметок. В связи с этим курс гривни в паре с долларом останется на текущей рабочей неделе в рамках диапазона 25,10-25,20 гривни, а евро на уровне 27,70-27,90 гривни", – прогнозирует Пархоменко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разобрался, как необычно крепкая гривня поведет себя в сентябре.

Кроме того, западные аналитики признали украинскую гривню самой эффективной валютой 2019 года:

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