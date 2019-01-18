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Гривня стала сильнее: курс доллара за год снизился на 1,4%

Сегодня, 12:45

Национальный банк подвел "курсовой" итог 2018 года

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Гривня стала сильнее: курс доллара за год снизился на 1,4% https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1ae/099/5c41ae099c063.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1ae/099/5c41ae099c063.jpg Финансы Национальный банк подвел "курсовой" итог 2018 года

По итогам 2018 года курс украинской гривни укрепился по отношению к доллару США на 1,4%. Такие данные озвучил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Курс гривни укрепился на 1,4% за 2018 год. Это признак стабилизации на валютном рынке", – сказал Смолий во время отчета в Верховной Раде.

Глава НБУ пояснил, что нацвалюта укрепилась вследствие жесткой монетарной политики Нацбанка, а также благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии.

Смолий уточнил, что укрепление гривни позволило увеличить международные резервы Украины до рекордного за шесть лет уровня.

"Укрепление гривни предоставило Нацбанку возможности для активного пополнения международных резервов за счет покупки валюты на межбанковском рынке. За 2018 год сальдо валютных интервенций составило эквивалент 1,4 млрд долларов, которые были направлены в резервы", - рассказал Смолий.

Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб на 3%. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. А согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

НБУ, гривня, итоги года, курс гривни, курс доллара

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Сегодня

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