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Как выборы повлияют на курс доллара в Украине: эксперт озвучил прогноз на неделю

Сегодня, 13:28

За минувшие семь дней гривня окрепла, напомнил специалист

Фото: Pixabay
Как выборы повлияют на курс доллара в Украине: эксперт озвучил прогноз на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eaa/1d3/5c7eaa1d35a0c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eaa/1d3/5c7eaa1d35a0c.jpg Финансы За минувшие семь дней гривня окрепла, напомнил специалист

Курс доллара к гривне за неделю снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,8%. Такие данные "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Видно, что предвыборная кампания даже на своем финише не оказала существенного влияния на валютный рынок. Точно так же, не скажутся сильно на рынке и сами выборы, если их итог будет близок к тому, что показывают сейчас социологические опросы", – отметил Иосуб.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара снизился с 27,01 грн до 26,96 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке снизились с 27,12/27,15 до 26,89/26,92 (-0,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках – с 26,95/27,25 до 26,83/27,08 (-0,5%/-0,6%). 

"На начавшейся неделе мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7/26,9 грн", – прогнозирует эксперт.

Напомним, экономисты отмечают, что курс валют в Украине ждут незначительные колебания, и уверяют, что ничего страшного с гривней в ближайшее время не случится.

Ранее эксперты попробовали спрогнозировать курс доллара на весь 2019 год:

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Тег доллар, курс, предвыборная кампания, курс гривни, курс доллара, валютный рынок, Иосуб, прогноз курса гривни, прогноз курса доллара

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