Когда в Украине появятся монеты 5 и 10 гривен: в НБУ озвучили сроки

По цвету и размеру новые монеты будут отличаться от монет других номиналов

Фото: НБУ

Монеты номиналом 5 гривен будут выпущены в оборот в 2019 году, однако точная дата пока неизвестна. Об этом во время брифинга сказал глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

Он также добавил, что монета 10 гривен начнет "ходить" в 2020 году.

"В 2019 году мы выпустим в оборот монеты номиналом 5 гривен, в 2020 – 10 гривен", – сказал Смолий.

Как известно, Национальный банк реализует постепенный отказ от купюр мелкого номинала - от 1 до 10 гривен. НБУ уже ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривни. А дизайн монет 5 и 10 гривен был представлен еще в 2018 году. По цвету и размеру новые монеты будут заметно отличаться от монет других номиналов:

В будущем бумажные банкноты номиналом от 1 до 10 грн НБУ будет выпускать только для коллекционеров. Кроме того, из оборота выйдут самые мелкие монеты.

При этом в НБУ заверили, что не будут принудительно изымать из обращения купюры мелких номиналов 1 и 2 гривни.

"Мы прекратили их печать, и они будут изыматься из обращения постепенно по мере износа", – сказал Смолий.

Как сообщалось, также НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 1000 гривен с 25 октября 2019 года.

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