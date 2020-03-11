Коронавирус и смена Кабмина ударили по гривне: эксперт озвучил прогноз

За неделю курс доллара в Украине повысился на всех сегментах валютного рынка на 1,5-3,9%. Так, официальный курс НБУ, вырос с 24,94 до 25,31 грн, спрос/предложение на межбанке – с 24,81/24,84 до 25,57/25,59 грн, а средние курсы в банках – с 24,67/24,93 до 25,38/25,9 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Смена Кабмина в Украине наложилась на "идеальный шторм", который царит на мировых рынках. Инвесторы поддаются панике на фоне распространения коронавируса, который широко вышел за пределы Китая, и шагает по просторам Ближнего Востока, Европы, США. Это привело к обвалу на мировых фондовых рынках. Американские индексы в считанные дни потеряли около 20%, что позволят формально говорить о "медвежьем рынке". Одновременно с этим, Москва и Эр Рияд совместными усилиями развалили сделку по сокращению добычи нефти в формате ОПЕК+. В результате в понедельник (9 марта. – Ред.) нефть марки Brent падала до 32 долларов за баррель. На таком негативном фоне глобальные инвесторы бегут с развивающихся рынков, продавая местные облигации и национальные валюты. В этом смысле гривня оказалась под давлением мировых проблем", – сказал Иосуб.

Впрочем, по его словам, недельное падение гривни выглядит внушительным лишь до тех пор, пока не поинтересоваться, что происходит в соседних странах.

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"Лишь за понедельник белорусский рубль потерял к доллару 5%. К российскому рублю за этот день доллар прибавил и вовсе 10%. На таком фоне гривня выглядит пока более устойчивой к внешним шокам. На ближайшую неделю мы ожидаем хоть и более скромного, но все же продолжения роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 25,6/26 грн", – считает аналитик.

Напомним, финансовые аналитики уже говорят о долгосрочном тренде на ослабление гривни. Подробнее о том, что происходит с курсом доллара, читайте в материале "Пружина слишком долго была натянута: курс доллара может резко прыгнуть". А о том, каков курс гривни в "рыбьих хвостах", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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