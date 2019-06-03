Кредитные аферы в Украине: ТОП-5 схем, которые используют мошенники

Мониторьте банк, проверяйте подпись и не разбрасывайтесь документами

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Среди множества афер особое место занимают кредитные мошенничества. Их главная опасность в том, что жертвой может стать абсолютно любой человек! В зоне риска как люди, которые оформляют кредиты, так и те, кто никогда даже не задумывался занимать деньги. Конечно, нужно помнить: "берешь чужие, а отдавать надо свои". Но иногда оказывается, что отдавать кровные требуют за "чужие", которые вы и в глаза не видели. "Сегодня" выяснили, какие кредитные схемы сейчас самые популярные, как не попасть на крючок злоумышленников и как правильно защищаться от неправомерных требований.

Инна Музычук, пресс-служба "ПриватБанка"

Дмитрий Кирилюк, частный нотариус, член совета НПУ, кандидат юридических наук

Ярослав Куц, адвокат, глава адвокатского объединения "А2КТ"

Схема №1: Опасный интернет

Развитие интернет-технологий облегчило жизнь современному человеку. Практически любой платеж можно сделать, не вставая с дивана: заплатить за "коммуналку", пополнить мобильный телефон и даже оформить онлайн-кредит. Такие сейчас выдают многие большие банки и маленькие конторы, а для получения денег достаточно отправить скан паспорта и идентификационного номера. Суммы выдают небольшие — как правило, до 5 тыс. грн. Но этих микрокредитов можно взять много в разных организациях, и выйдет неплохой заработок. Такую схему и проворачивают аферисты: они крадут персональные данные украинцев и оформляют займы. Жертвами чаще всего становятся люди, которые обязаны размещать сканы паспортов в открытом доступе: руководители фирм, ответственные лица, предприниматели, работающие на платформе государственных закупок.

Также персональные данные могут воровать в паспортных столах и ломбардах, в отделах кадров предприятий и других местах, где требуют предоставить паспорт и делают его копию. Но главная опасность аферы в том, что жертва даже не подозревает, что на нее оформили кредит, а проценты набегают очень быстро. А когда к вам придут коллекторы, окажется, что вы должны банку круглую сумму.

Что делать

Деятельность компаний, выдающих онлайн-микрокредиты, полностью законна. Сразу после появления такой услуги вышеописанное мошенничество было очень распространено. Но бизнес быстро адаптируется к таким случаям: сейчас почти все такие фирмы сотрудничают с банками и делают верификацию через действующие банковские карты. Это значит, что если, например, муж решит оформить кредит на ваш паспорт, но деньги получить на свою карту — система не пропустит. Существуют и другие степени проверки.

"Популярной мерой защиты сейчас является предоставление не только скан-копии документа, но и фото владельца с этим документом, — рассказывает Инна Музычук. — Благодаря этому можно быстро провести верификацию личности".

Поэтому никогда и никому не высылайте свои фотографии с паспортом! Иногда мужчины на сайтах знакомств могут просить подобные снимки под разными "сладкими" предлогами: например, обещают тур на Мальдивы, для оформления которого якобы нужно ваше фото с документом в руках. Вообще единственный способ защититься от кредитных афер — не распространять свою конфиденциальную информацию.

"И ни при каких обстоятельствах не оставляйте свой паспорт в залог! Требование сделать это — абсолютно незаконно", — добавляет Дмитрий Кирилюк.

Пишите жалобу

В каких случаях такая афера возможна?

"Мошенники могут оформить кредит по скан-копиям ваших документов, если в схеме задействованы непосредственно работники банка или другой компании, выдающей онлайн-микрокредиты", — объясняет Ярослав Куц.

Что же делать, если вы стали жертвой?

"Во-первых, напишите обращение в финучреждение на имя главы — с информацией, что вы кредит не брали, и имеет место мошенничество, — рекомендует Дмитрий Кирилюк. — Во-вторых, нужно написать жалобу в Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, — чтобы они провели проверку финансового учреждения по причине выдачи кредита мошенникам. Если же учреждение никак не реагирует на вашу жалобу и продолжает требовать возврат кредита, сообщите в правоохранительные органы о мошенничестве".

Если есть доказательства, что человек кредит не брал (например, деньги поступили не на его банковскую карточку), можно обратиться в суд с иском о признании договора кредита недействительным.

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Схема №2: В ответе поручитель

В последнее время распространенными стали случаи, когда украинцев назначают поручителями по чужим кредитам. Как правило, эти люди ни о чем не подозревают и с заемщиком-аферистом никогда не встречались. А вот мошенник знает о вас много, в том числе все контактные данные. Он законно оформляет на себя кредит и указывает вас поручителем. Затем злоумышленник бесследно исчезает, а вас начинают терроризировать коллекторы.

Многие люди не понимают всю опасность этой ситуации и считают, что ничего никому не должны, раз не подписывали договор. Но на самом деле такое лжепоручительство может повлечь за собой очень серьезные проблемы. Ведь по закону груз погашения кредита ложится именно на ваши плечи! И вы должны вернуть банку сумму, которую взял аферист. Нет денег? Для коллекторов это не преграда: они попробуют конфисковать ваше транспортное средство, недвижимость и любое ценное имущество. Кроме того, вам будут постоянно угрожать, могут запретить выезжать за границу, а этот случай отметят в вашей кредитной истории. Если в будущем захотите взять кредит, шансы получить его будут минимальными.

Что делать

Если получили звонок от коллекторов, не паникуйте.

"Требуйте предоставить вам реквизиты договора поручительства (дата, место, финорганизация, кто должник), — советует Ярослав Куц. — Затем проверьте информацию о себе в реестре должников и реестре судебных решений — чтобы точно знать, существует ли долг и начата ли процедура исполнения судебного решения".

Нашли себя в реестре?

"Основанием для поручительства является договор поручительства. Он должен быть составлен в письменном виде и подписан двумя сторонами — банком и самим поручителем. Если вы ничего не подписывали, то возвращать кредит не обязаны, — объясняет Дмитрий Кирилюк. — Сообщите коллекторам, что вы не ставили подпись под договором и их требования необоснованны".

Также можно подать жалобу в банк или финучреждение, с информацией о мошенничестве. Звонки все равно не прекращаются? Идите в полицию и пишите заявление о вымогательстве. Если же вам показывают документ с вашей подделанной подписью, обращайтесь в суд и требуйте признать договор поручительства ничтожным.

"Чтобы доказать, что подпись не ваша, заявите ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы", — говорит Дмитрий Кирилюк.

Схема №3: Золотая карта

Кредитные карты могут выручить во многих ситуациях. Например, когда до зарплаты остается несколько дней, а средства нужны прямо здесь и сейчас. В этом случае можно без обращения в банк и бумажной волокиты расплатиться кредиткой. Очень удобно, что многие банки предоставляют так называемый беспроцентный кредит: если вы погашаете задолженность в течение определенного срока (в зависимости от банка — от 10 до 50 дней), то вернуть нужно исключительно сумму, которую брали. Но если вы забудете вовремя погасить долг, проценты начнут капать невероятно быстро! И, к сожалению, украинцы часто становятся жертвами собственной невнимательности: не платят в срок, погашают не всю сумму или и вовсе забывают о своем кредите. Опасность ситуации еще в том, что банки долгое время не сообщают о вашем долге. И выясняется это, как правило, когда на вас "висит" уже кругленькая сумма…

Что делать

В отличие от предыдущей схемы, здесь закон полностью на стороне банка. Ведь при выдаче кредитной карты клиент подписывает соответствующие документы, а значит согласен с условиями обслуживания и готов погашать долг по этой карте.

"Если вы сняли деньги и вовремя не вернули, банк имеет законное право начислять проценты и неустойку (штрафные санкции за неуплату долга)", — объясняет Дмитрий Кирилюк.

Попали в вышеописанную ситуацию? Ни в коем случае не избегайте банка — это не отменит факта неуплаты кредита!

"Лучше прийти в банк, особенно если сумма набежала большая, и сразу выплатить ее вы не можете. Объясните ситуацию, договоритесь о кредитных каникулах (период, когда заемщик оплачивает лишь проценты по кредиту) или о рефинансировании", — советует Дмитрий Кирилюк.

Штраф

Многие люди пытаются оспорить свою задолженность. Но, по словам экспертов, это бессмысленно.

"Подобных успешных примеров нет, — уверяет Ярослав Куц. — Долги всегда нужно возвращать: это требование как национального, так и международного законодательства. Единственное, на что стоит обратить особое внимание, — это финансовые санкции (штрафы, проценты и комиссии). Нередко банки могут насчитывать лишнее, поэтому есть смысл пересчитать каждую цифру".

Если на момент, когда вы выявили задолженность, сумма штрафных санкций была уже намного больше суммы основного долга, вы можете обращаться в суд и просить уменьшить размер неустойки.

"Но делать это стоит в том случае, если неустойка действительно завышена необоснованно или же есть нарушения со стороны банка, направленные на увеличение суммы долга, — говорит Дмитрий Кирилюк. — Например, банк не сообщал вам о наличии задолженности длительный период, тем самым способствуя увеличению суммы долга".

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Схема №4: Осторожно, банк!

Аферы, в которых мошенником выступает сам банк, встречаются редко, но тем не менее случаются. Среди самых популярных — подделывание подписей, указание другой суммы, перебрасывание на левые счета, незакрытие кредитов и тайный овердрафт. Чаще всего на совершение подобных афер соблазняются сотрудники маленьких отделений из провинций. Завладев чужими персональными данными (их могут незаконно "вытянуть" из базы, если человек является клиентом этого банка) или действуя в сговоре с работодателем жертвы (у которого есть копии вашего паспорта), им остается только подделать подпись и получить деньги в кассе. Человек, конечно же, не узнает, что на него оформили кредит — до тех пор, пока не позвонят коллекторы. Иногда обманывают при погашении кредита: платеж принимают, но как бы "случайно" перечисляют деньги на чужой счет. Если сразу проверите реквизиты и заявите об ошибке, сотрудники извинятся и сообщат о сбое в системе. Если же вы уйдете, выплата не зачислится и начнут "капать" проценты. Случается, что кредиты не закрывают: как назло, последний платеж не проходит, и остается непогашенная сотня-вторая. Банк молчит, а тем временем насчитывает штрафы. Когда все обнаружится, сотня-вторая уже превратиться в несколько тысяч. А вот открытие овердрафта (кредитного счета на дебетовой карте) без уведомления вовсе не считается преступлением. По закону банк не обязан сообщать клиенту об этом. А между тем при переходе на овердрафт нередко могут взиматься допплатежи за обслуживание кредита и различные комиссии. В итоге, если долго не будете проверять остаток, соберется большой долг.

Что делать

Если нужен кредит, обращайтесь в известные банки.

"Банковская система хорошо урегулирована как законодательно, так и внутренними инструкциями, особенно после кризиса 2008—2009 годов и "банкопада" 2014—2016 годов, — говорит Ярослав Куц. — Самое главное — не брать в долг у кредитных союзов, которые работают по принципу финансовой пирамиды".

Проверьте данные о финучреждении на сайте Нацбанка Украины, особенно информацию, не находится ли он в состоянии ликвидации.

"Почитайте форумы в интернете, выясните, надежен ли банк как кредитор, не было ли случаев мошенничества со стороны работников", — советует Дмитрий Кирилюк.

Но даже если банк надежный, не теряйте бдительность: сотрудник действительно может случайно ошибиться. Поэтому внимательно проверяйте квитанцию: правильность реквизитов кредитного договора и сумму, на которую произошло пополнение. Собирайте все квитанции, а при полном погашении требуйте выдать справку о погашении задолженности (печать банка, ваши реквизиты и реквизиты кредитного договора, дата выдачи справки и исходящий номер).

Служба безопасности

Если вы стали жертвой недобросовестных работников, обращайтесь в службу безопасности банка.

"Они самостоятельно урегулируют все проблемы и накажут недобросовестных сотрудников, — говорит Ярослав Куц. — Дело в том, что банк заинтересован в наказании виновных, ведь подобные случаи портят репутацию".

Но сейчас банки очень тщательно подходят к выбору персонала.

"Мы проводим специальные тесты и проверки при приеме на работу, — добавляет Инна Музычук. — А еще делаем постоянный мониторинг и контролируем все финансовые операции".

Схема №5: Коллектор-подделка

Схема "коллектор-подделка" применяется не часто, но все же имеет место быть. В этом случае аферист работает в сговоре с сотрудником банка. Последний снабжает информацией о платежеспособных, но невнимательных должниках, которые пропускают платежи. Получив нужные данные, злоумышленник наведывается в гости к заемщику. Лжеколлектор начинает угрожать, унижать, оскорблять, обыскивает квартиру и конфискует деньги и ценности. Конечно, без какого-либо документального подтверждения! Визит, как правило, наносят во второй половине дня перед выходными. Чтобы даже если жертва что-то заподозрит, она не смогла обратиться в банк в выходные, и у бандитов была фора, чтобы сбыть ворованное имущество и бесследно исчезнуть.

Что делать

По закону коллекторы не имеют права изымать имущество.

"Любые действия по принудительному взысканию долгов, в том числе и изъятие имущества, могут проводить только частные и государственные исполнители", — говорит Ярослав Куц.

Поэтому если к вам в квартиру хотят войти неизвестные лица под предлогом погашения долга, выясните их статус.

"Они должны предоставить удостоверение исполнителя, — говорит Дмитрий Кирилюк. — Если такого нет, вы не обязаны открывать дверь!".

Скорее всего, как только лжеколлекторы поймут, что вы юридически подкованы, они уйдут сами. Угрожают взломать дверь? Сообщайте в полицию, что неизвестные пытаются проникнуть в ваш дом.

Узнать кредитную историю

Хотите узнать, не оформлен ли на вас кредит, или просто вспомнить свою кредитную историю? Вам в помощь — "Бюро кредитных историй". Эта организация отвечает за сохранение историй платежей всех кредитных организаций в нашей стране. Тут можно узнать о сумме задолженности по кредиту и получить другую информацию о всех ваших займах. Для этого нужен паспорт и идентификационный номер, на сайте есть детальная инструкция. Кредитную историю можно получить бесплатно один раз в год, или в случае отказа кредитора в выдаче кредита.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что мошенники в Украине вспомнили о "древней" схеме обмана на доверии. Также "Сегодня" провели эксперимент и проверили методы аферистов.

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