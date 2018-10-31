Курс доллара в Китае взлетел до максимума за 10 лет

Так низко юань не падал с 2008 года; китайская валюта слабеет из-за торговой войны с США

Курс китайского юаня понизился до минимального уровня с мая 2008 года – центробанк КНР понизил стоимость национальной валюты на 197 базисных пунктов, до отметки 6,9574 за доллар. Юань на спотовом рынке закрылся на отметке 6,9613 за доллар, минимуме с 20 мая 2008 года.



Как отмечает агентство Reuters, падение юаня произошло из-за беспокойства о замедлении роста экономики и возможности резкого обострения торгового конфликта Китая и США. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся объявить о введении пошлин на все оставшиеся статьи китайского импорта к началу декабря-2018 года.

Всего с начала 2018 года валюта КНР потеряла 6,5% стоимости к доллару, а с марта-2018, когда было объявлено о первом раунде взаимных пошлин Китая и США, упала на 10%.

Снижение стоимости китайской валюты на мировом рынке может иметь серьезные последствия, т.к. с 2016 года МВФ включил юань в корзину резервных валют. Исходя из этой корзины, рассчитывается стоимость специальных прав заимствования (SDR) МВФ – платежного средства, которое выпускает сам Фонд. SDR используются для расчетов между фондом и его членами.

От состава резервной корзины зависит как курс SDR, так и то, в какой валюте получит помощь страна. Помимо юаня в число резервных валют МВФ входят доллар, евро, японская йена и британский фунт.