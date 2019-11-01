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Нацбанк сменил внешнего аудитора: стало известно название компании

1 ноября, 13:06

Новый проверяющий Нацбанка входит в "большую четверку аудиторов"

/ Фото: НБУ

Независимый аудит годовой финансовой отчетности Национального банка Украины (НБУ) по международным стандартам в течение следующих пять лет будет проводить Ernst & Young. Компания стала победителем тендера и утверждена советом Нацбанка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Внешний аудит является одним из элементов контроля за деятельностью Национального банка, а годовая финансовая отчетность на практике обеспечивает прозрачность и подотчетность Национального банка как государственного учреждения", – отметили в НБУ.

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Предыдущие пять лет аудит годовой финансовой отчетности осуществляла Deloitte & Touche. Однако регулятор напомнил, что уже сотрудничал с Ernst & Young в 2011-2013 годы. Тогда НБУ перешел на полное применение международных стандартов финансовой отчетности (в 2012 году), и аудитор подтверждал финансовую отчетность центробанка Украины.

"Одна и та же аудиторская фирма не имеет права проводить такой аудит более пяти лет подряд", - объяснили в Нацбанке.

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Как известно, Ernst & Young входит в так называемую "большую четверку аудиторов" – четырех крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги. Также в этот перечень входят Deloitte Touche Tohmatsu, KPM и PwC.

Украинскую структуру последней НБУ исключил из реестрааудиторских фирм, которые имеют право на проведение аудиторских проверок банков. Это произошло в 2017 году, когда Нацбанк ужесточил требования к проверяющим крупных банков.

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НБУ аудит Ernst & Young аудиторы

Источник: Сегодня

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