НБУ объявил о стресс-тестах для 25 банков

У финансовых учреждений будет время на докапитализацию, сообщили в Нацбанке

Национальный банк (НБУ) в 2018 году оценит устойчивость 25 крупнейших банков Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января, и будет состоять из трех этапов:

Проверка качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам. Этим займутся аудиторские компании, требования к которым ужесточил Нацбанк. Обобщение результатов первого этапа, оценка достаточности капитала банка. Это сделает Нацбанк. Оценка достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования. Этот этап также проведет НБУ, учитывая базовый и неблагоприятный сценарии развития экономической ситуации.

"Мы планируем завершить стресс-тестирование для всех банков до 10 августа. До 10 августа все банки, которые стресс-тестируются, получат окончательный отчет от НБУ, где будет определена потребность в капитале каждого банка", – сообщили в НБУ.

Если банк по итогам оценки устойчивости будет нуждаться в дополнительном капитале, ему до 1 ноября придется подать программу докапитализации. На выполнение программы дается время до 31 декабря 2018 года.

Объектами стресс-тестирования станут:

ПриватБанк;

Ощадбанк

Укрэксимбанк;

Райффайзен Банк Аваль;

Альфа-банк;

Укргазбанк;

ПУМБ;

УкрСиббанк;

Сбербанк;

Укрсоцбанк;

ОТП Банк;

банк "Пивденный";

Креди Агриколь банк;

Проминвестбанк;

ТАСкомбанк;

Прокредит банк;

Кредобанк;

ВТБ банк;

банк "Кредит Днепр";

Мегабанк;

банк "Восток";

А-банк;

Идея банк;

Универсал банк;

банк "Инвестиций и сбережений".

Совокупно на эти банки приходится 93% активов банковского сектора.

Как сообщалось, НБУ принял решение о проведении ежегодной оценки устойчивости банков с 2018 года. По мнению регулятора, это позволит выявить не только текущие, но и будущие риски банков.

В то же время, НБУ отменил плановые проверки банков, но расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка.