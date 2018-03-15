НБУ объявил о стресс-тестах для 25 банков
У финансовых учреждений будет время на докапитализацию, сообщили в Нацбанке
Национальный банк (НБУ) в 2018 году оценит устойчивость 25 крупнейших банков Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января, и будет состоять из трех этапов:
- Проверка качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам. Этим займутся аудиторские компании, требования к которым ужесточил Нацбанк.
- Обобщение результатов первого этапа, оценка достаточности капитала банка. Это сделает Нацбанк.
- Оценка достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования. Этот этап также проведет НБУ, учитывая базовый и неблагоприятный сценарии развития экономической ситуации.
"Мы планируем завершить стресс-тестирование для всех банков до 10 августа. До 10 августа все банки, которые стресс-тестируются, получат окончательный отчет от НБУ, где будет определена потребность в капитале каждого банка", – сообщили в НБУ.
Если банк по итогам оценки устойчивости будет нуждаться в дополнительном капитале, ему до 1 ноября придется подать программу докапитализации. На выполнение программы дается время до 31 декабря 2018 года.
Объектами стресс-тестирования станут:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк
- Укрэксимбанк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Альфа-банк;
- Укргазбанк;
- ПУМБ;
- УкрСиббанк;
- Сбербанк;
- Укрсоцбанк;
- ОТП Банк;
- банк "Пивденный";
- Креди Агриколь банк;
- Проминвестбанк;
- ТАСкомбанк;
- Прокредит банк;
- Кредобанк;
- ВТБ банк;
- банк "Кредит Днепр";
- Мегабанк;
- банк "Восток";
- А-банк;
- Идея банк;
- Универсал банк;
- банк "Инвестиций и сбережений".
Совокупно на эти банки приходится 93% активов банковского сектора.
Как сообщалось, НБУ принял решение о проведении ежегодной оценки устойчивости банков с 2018 года. По мнению регулятора, это позволит выявить не только текущие, но и будущие риски банков.
В то же время, НБУ отменил плановые проверки банков, но расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка.
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