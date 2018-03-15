НБУ объявил о стресс-тестах для 25 банков

Сегодня, 16:05

У финансовых учреждений будет время на докапитализацию, сообщили в Нацбанке

Фото: Getty
Фото: Getty

Национальный банк (НБУ) в 2018 году оценит устойчивость 25 крупнейших банков Украины. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января, и будет состоять из трех этапов:

  1. Проверка качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам. Этим займутся аудиторские компании, требования к которым ужесточил Нацбанк.
  2. Обобщение результатов первого этапа, оценка достаточности капитала банка. Это сделает Нацбанк.
  3. Оценка достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования. Этот этап также проведет НБУ, учитывая базовый и неблагоприятный сценарии развития экономической ситуации. 

"Мы планируем завершить стресс-тестирование для всех банков до 10 августа. До 10 августа все банки, которые стресс-тестируются, получат окончательный отчет от НБУ, где будет определена потребность в капитале каждого банка", – сообщили в НБУ.

Если банк по итогам оценки устойчивости будет нуждаться в дополнительном капитале, ему до 1 ноября придется подать программу докапитализации. На выполнение программы дается время до 31 декабря 2018 года.

Объектами стресс-тестирования станут:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк
  • Укрэксимбанк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Альфа-банк;
  • Укргазбанк;
  • ПУМБ;
  • УкрСиббанк;
  • Сбербанк;
  • Укрсоцбанк;
  • ОТП Банк;
  • банк "Пивденный";
  • Креди Агриколь банк;
  • Проминвестбанк;
  • ТАСкомбанк;
  • Прокредит банк;
  • Кредобанк;
  • ВТБ банк;
  • банк "Кредит Днепр";
  • Мегабанк;
  • банк "Восток";
  • А-банк;
  • Идея банк;
  • Универсал банк;
  • банк "Инвестиций и сбережений".

Совокупно на эти банки приходится 93% активов банковского сектора.

Как сообщалось, НБУ принял решение о проведении ежегодной оценки устойчивости банков с 2018 года. По мнению регулятора, это позволит выявить не только текущие, но и будущие риски банков.

В то же время, НБУ отменил плановые проверки банков, но расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. 
нбу, проверка, банки, сбербанк, Ощадбанк, ПриватБанк, список, стресс-тест, креди агриколь, стресс-тесты

Вы сейчас просматриваете новость "НБУ объявил о стресс-тестах для 25 банков". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: пресс-служба НБУ

НБУ решил освободить банки от части наказаний

17 Января, 14:32

Решение Нацбанка вступило в силу; регулятор рассчитывает облегчить переход финучреждений на новый стандарт

Финансы

Украинские банки закрывают отделения

17 Января, 15:19

Лидером по сокращению числа представительств стал государственный банк
Загрузка...

Экономика

Судьба "Привата" и "Ощада": что станет с государственными банками через пару лет

6 Марта, 07:45

Государство придумало для каждого из них свой "профиль"

Финансы

Фото: Pixabay

НБУ ужесточил требования к выводу валюты из Украины

15 Декабря 2017, 10:09

Регулятор рассчитывает не допустить оттока капитала
Загрузка...