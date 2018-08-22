НБУ освободил украинцев от визитов в банк "для проверки информации" – СМИ

Сегодня, 09:36

Новые правила будут действовать не во всех случаях

НБУ освободил украинцев от визитов в банк "для проверки информации" &ndash; СМИ
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Украинские банки обязаны периодически уточнять информацию по идентификации и изучению клиентов. Но теперь Национальный банк Украины (НБУ) разрешил больше не вызывать в отделения банков клиентов, чьи операции не кажутся подозрительными – верификацию можно проводить на расстоянии при помощи разных каналов связи. Об этом сообщается в телеграмме Нацбанка, оказавшейся в распоряжении UBR.

Процедуры для уточнения информации могут предусматривать использование средств электронной почты (например, заполнение электронного опросника), в том числе с применением электронной цифровой подписи, или телефонной связи, call-центра, других дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей банка и клиентов, и не предусматривать личного присутствия клиента в учреждении банка.

"При этом чиновники разрешили банкам не гонять людей в отделения по любому поводу. Также финучреждения могут собирать дополнительную информацию лишь с оказией: когда человек сам является в банк для проведения нужных операций. Но, конечно же, если в нем уверены. В случае возникновения сомнений в достоверности полученной информации, подлинности документов или переоценки риска клиенту, банк самостоятельно принимает решение о необходимости в личной встрече с клиентом для подтверждения или опровержения предоставленных им данных", – отмечает издание.

Как известно, часто банки настаивают на их личной регулярной явке в отделения для формального подтверждения известных данных.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что означает постановление НБУ о правилах наличного обращения в "особый период".
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