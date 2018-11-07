НБУ "запасется" долларами на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 7 ноября, проведет аукцион по покупке иностранной валюты объемом до 100 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Заявки банков на участие в торгах принимаются до 11:30.

Дилеры коммерческих банков ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодняшних торгах в пределах 27,85-28 гривен.

Как известно, НБУ проводит валютные аукционы, чтобы сглаживать слишком резкие колебания на межбанке и/или пополнять международные резервы Украины.

В октябре-2018 сальдо операций НБУ с иностранной валютой было положительным и составило почти 200 млн долларов, а с начала года "плюс" зафиксирован на уровне 800 млн долларов. В целом в НБУ отметили, что по итогам октября 2018 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась.

В то же время Нацбанк заметно ухудшил прогноз по валютным резервам Украины. Так, на конец 2018 года ожидаются резервы на уровне 19,2 млрд долларов. Ранее Нацбанк ожидал, что к концу года резервы достигнут 20,7 млрд долларов. Прогноз по уровню резервов на 2019 год снижен до 18,6 млрд долларов с 18,8 млрд, на 2020 год – до 19,1 млрд с 19,7 млрд долларов.