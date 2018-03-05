Новые валютные правила могут заработать в Украине уже в этом году – НБУ

Новая либеральная концепция валютного регулирования может заработать в Украине уже в этом году, если соответствующий закон "О валюте", одобренный Нацрадой реформ, поддержит Верховная Рада. Такой прогноз дали в Национальном банке Украины (НБУ).

"Если закон будет принят в ближайшее время, то у нас есть все надежды, что эта новая модель может заработать в этом году", – рассказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его лсовам, прежде всего нужно позитивное голосование в парламенте, после чего Нацбанк в течение шести месяцев приведет свои нормативные акты в соответствие с новым законом, и он вступит в действие.

"Почему нам нужен этот закон? На сегодня законодательство, которое регулирует валютные операции, сложное, запутанное и противоречивое. Мы считаем, что нужен один закон, который будет регулировать эту деятельность", – отметил представитель НБУ.

Кроме того, как подчеркнул Чурий, Украина взяла на себя обязательства о свободном движении капитала в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

По его словам, философия нового валютного регулирования предполагает, что "разрешено все, что не запрещено законом", и предполагается упрощение валютной регуляции и контроля.

Кроме того, Чурий отметил, что принятие нового закона "О валюте" позволит регулятору снять ограничения на валютном рынке, однако для полной валютной либерализации необходимо наличие макроэкономических предпосылок и принятие законодательства о международном сотрудничестве в сфере налогообложения.

Чурий также напомнил, что одобренный Нацрадой реформ проект закона "О валюте" получил позитивные отзывы международных партнеров Украины и участников рынка, а Нацрада реформ рекомендовала рассмотреть документ как неотложный.

Напомним, Национальный банк планирует постепенно отменить все валютные ограничения в Украине. В частности, для этого НБУ разрабатывает законопроект "О валюте". Согласно проекту закона, каждый украинец сможет перечислить любую сумму за границу без лицензии.

Ранее Нацбанк уже снял валютные ограничения для депозитов. С 23 августа 2017 года физические лица могут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме. Также в апреле-2017 НБУ существенно смягчил некоторые валютные ограничения. В частности, лимит на покупку физлицами наличной валюты вырос до 150 тыс. грн (в эквиваленте) в сутки в одни руки. Это в 12 раз больше, чем раньше, когда ограничение составляло 12 тыс. грн

Большая часть валютных ограничений была введена в Украине 2014-2015 годах во время рекордной девальвации гривни.