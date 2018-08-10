Обзор сервисов онлайн-кредитования Украины в 2018 году: где лучше не брать кредит

PR

Сегодня, 09:00

Популярность микрокредитных организаций в Украине стремительно возрастает

Обзор сервисов онлайн-кредитования Украины в 2018 году: где лучше не брать кредит

Если в 2017 году их насчитывалось около 600, то сейчас, по данным Министерства финансовых услуг, эта цифра выросла на 30%. Все ли эти 900 организаций успешны и востребованы?

Вот как объясняет прирост в 300 новых игроков на рынке кредитов до зарплаты директор сервиса онлайн-кредитования MyCredit Иван Кривич:

"Такой рост связан со спросом. Людям некогда выстаивать очереди в банках, собирать документы, проходить все бюрократические ступени к получению займа. Клиент хочет получить кредит "здесь и сейчас", а микрофинансовые организации предоставляет такую возможность".

Востребованность услуги кредитов до зарплаты и количество компаний, обязывают клиентов к тщательному выбору микрокредитной компании. Надежность – первое, что необходимо учитывать в выборе сервиса онлайн-кредитования, поскольку такой формат работы является привлекательным для мошенников. Тут не нужна личная встреча, деньги зачисляются на банковскую карту, а технологии позволяют создать веб-сайт нужной тематики любому желающему.

Где лучше не брать кредит?

Проанализировав законодательные нормы, которые регулируют деятельность сервисов по предоставлению денег до зарплаты, можно выделить несколько пунктов, которые в обязательном порядке должны присутствовать на сайтах сервисов в открытом доступе:

  • договор займа, который устанавливает отношения объекта и субъекта кредитования;

  • финансовая отчетность;

  • максимальная годовая ставка;

  • контакты и юридический адрес компании;

  • реквизиты.

Чтобы не наткнуться на мошенников, прежде чем брать кредит онлайн, потенциальному клиенту сервиса необходимо внимательно изучить условия договора, ознакомиться с информацией на сайте, прочесть отзывы реальных клиентов и только после этого выбирать кредитора. Если договор займа или другая обязательная информация отсутствует в свободном доступе, стоит запросить ее в сервисе до подачи заявки. Компания-кредитор обязана предоставить такую информацию в полном объеме.

ТОП-5 лучших сервисов онлайн-кредитования Украины

Исходя из законодательных норм, были проанализированы ТОП-5 популярных сервисов онлайн-кредитования: MyCredit, Moneyveo, CC Loan, Alex credit и Быстрозайм.

Результаты представлены в таблице ниже.

Договор займа

Финансовая отчетность

Максимальная годовая ставка

Юридический адрес и контакты

Реквизиты

MyCredit

+

+

+

+

+

Moneyveo

+

+

-

+

+

CC Loan

+

+

+

+

+

Alex credit

+

+

+

+

+

Быстрозайм

-

-

+

+

+

Из таблицы видно, что все обязательные пункты содержатся на сайтах 3 из 5 сервисов – MyCredit, CC Loan, Alex credit.

Развитие рынка "денег до зарплаты" в 2018 году

Будет ли развиваться рынок микрокредитов в 2018 году? Иван Кривич, директор сервиса онлайн-кредитования MyCredit, говоря о дальнейшем развитии рынка кредитов до зарплаты, отмечает, что в ближайшее время видит перспективы создания правовых норм, регулирующих деятельность сервисов онлайн-кредитования:

"Есть основания говорить, что в течение 2018 года рынок будет пополняться новыми игроками также стремительно. И в течение второго полугодия рынок компаний, предоставляющих деньги до зарплаты, вырастет в 2-2,5 раза.

Говоря о появлении правового поля, регулирующего деятельность рынка, я настроен оптимистично. Этот вопрос долгое время находится на повестке и можно полагать, что в ближайшее время регулирующие органы займутся его решением".

К сожалению, существующая законодательная база Украины не охватывают всей специфики деятельности развивающейся сферы онлайн-кредитов. Большинство из существующих законов были предложены около 10-15 лет назад. Поэтому вопрос обновления правового поля приобретает особую актуальность.
кредит, онлайн-кредитование, MyCredit

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