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Округление цен в чеках возмутило украинцев: как правильно подсчитать сумму

Сегодня, 15:39

При безналичном расчете цифры в чеке не должны меняться, напоминают эксперты

Округление цен в чеках возмутило украинцев: как правильно подсчитать сумму Финансы При безналичном расчете цифры в чеке не должны меняться, напоминают эксперты

В Украине все чаще возникают конфликты из-за округления сумм в чеках, введенного Нацбанком летом 2018 года. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, справедливо ли теперь считают сдачу.

Система округления, действительно, работает и уже автоматически введена в бухгалтерскую программу, рассказывает заведующая аптекой Елена Коновал.

"Сейчас мелочь очень плохо ходит, поэтому с мелочью проблематично. У нас все это заложено в программу. Например, когда выбивается 93 копейки, идет округление в сторону 90 копеек. В основном – на уменьшение цены", – говорит Коновал.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уточняет: округление должно извлечь из оборота мелкие монеты. Их производство стоит дорого, а номинал невысокий. Специалист отмечает, что округленные суммы высчитывают по математическому принципу.

"Всегда в математике так считается – если это 1,1 грн, то это 1 грн. А если 1,5-1,9 грн, то округление идет в большую сторону", – поясняет Дорошенко.

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При этом многие магазины суммы не округляют – просто предлагают клиентам закинуть мелочь на дисконтную карту. 

"Конечно, кто-то из магазинов может захотеть округлить в свою пользу, потому что это будет дополнительный доход. Но стоит ли оно того? Сколько они заработают? Одну сотую процента", – считает Дорошенко.

А вот банки суммы не округляют, а потому при оплате карточкой разницы в чеке быть не должно.

Напомним, ранее мы объясняли, что правила округления в чеках идентичны тем, которым обучают детей в 5-х классах: если число (сумма в чеке) оканчивается на 1, 2, 3 или 4, округление происходит в меньшую сторону. Если цифра в чеке оканчивается на 5, 6, 7, 8 или 9 – округление идет в большую сторону.

Пример округления в меньшую сторону (в пользу покупателя):

-1_02

Пример округления в большую сторону (в пользу продавца):

-2_01

Напомним, кроме постепенно вывода из оборота мелких монет, в целях экономии НБУ заменяет мелкие бумажные гривни металлическими. В этом году выпущены новые монеты номиналом 1 и 2 грн, а следующем будут отчеканены обиходные монеты 5 и 10 грн. Соответственно, выпуск бумажных купюр номиналом 1, 2, 5 и 10 грн будет прекращен.

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Тег мелочь, чеки, округление, округление чека

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