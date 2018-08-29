PayPal запустил "дочку" в Украине: что это значит

Дочерняя компания электронной системы платежей PayPal – Xoom – запустила трансграничные переводы для Украины.

Правда, сервис пока сильно ограничен, а "дочка" отличается от "материнской" PayPal. Xoom - это просто новая система денежных переводов, которая теперь работает c Украиной. Если у пользователя есть аккаунт в PayPal, он через него может войти в систему Xoom.

PayPal купил Xoom в ноябре 2015 года. В Украине компания будет работать через сервис Cash Pickup, который позволит получателю забрать денежный перевод в одном из банков-партнеров, указанных на сайте Xoom. Пока украинцы смогут получать до 2999 долларов в сутки, но не больше 6000 долларов за 30 дней. Лимиты можно расширить, предоставив платежной системе дополнительные документы.

"PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины. Пока только из США и пока только через свою "дочку" Xoom. Но я уверен, что это только начало ... Объявление об этом событии появился на их сайте вчера, 28 августа. Со мной представители варшавского офиса PayPal связались сегодня утром. С сегодняшнего дня Xoom позволяет пересылать деньги из США в 130 стран мира, в список которых входит Украина", – написал на своей странице в Facebook СЕО Creative Quarter Илья Кенигштейн, который входил в состав рабочей группы для переговоров с менеджментом PayPal.

Кенигштейн отметил, что считает эту новость серьезным шагом к началу полноценной работы PayPal в Украине.

Напомним, в Мининфраструктуры Украины ждут, что с PayPal начнет работать "Укрпочта". По словам министра Владимира Омеляна, таким образом современные финансовые услуги станут более доступными для украинцев.

Почему все ждут PayPal?

PayPal – это детище Илона Маска, международная электронная платежная система, основанная в 1998 году. На сегодняшний день PayPal – самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 230 млн человек в двух сотнях стран мира.

Также PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем. PayPal славится своей системой безопасности проведения платежей и стремлением минимизировать финансовые риски людей, продающих свои товары и услуги.

Вывести из системы наличные деньги тоже довольно просто - нужно привязать свой банковский счет к счету PayPal через личный кабинет, а потом снимать наличку как обычно.

К слову, Нацбанк еще в 2015 году предпринял ряд шагов для того, чтобы упростить заход в Украину международным платежным системам – таким, как PayPal и GoogleWallet.