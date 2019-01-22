Пенсии в Украине: как менялись выплаты и правила начисления за последние 10 лет

Средняя пенсия за 2018 год составила 2645 грн

Фото: AFP

Пенсии в Украине: как менялись выплаты и правила начисления за последние 10 лет Анастасия Ищенко //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/621/895/5c4621895a2af.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/621/895/5c4621895a2af.jpg 2019-01-22T07:54:00+02:00 Финансы Средняя пенсия за 2018 год составила 2645 грн

Вот уже не первый год в Украине наблюдаются постоянные изменения в пенсионной системе: увеличиваются выплаты, проводятся перерасчеты, меняются формулы начисления и т.д. В 2018 г. средняя пенсия в Украине составила 2645,6 грн, что на 6,7% или на 165,6 грн выше, чем было в 2017 г. Но, на 2019 г. запланировано немало пенсионных нововведений, которые должны повысить выплаты. В правительстве отмечают, что уже с марта пенсии пересчитают, таким образом, средняя пенсия в стране в этом году вырастет на 900 грн.

Об этих и других нововведениях мы уже рассказывали ранее, а сейчас хотим вспомнить, как менялся размер средней пенсии и формулы начисления.

Формула расчета пенсий

Сейчас стандартная пенсия "по возрасту" рассчитывается по простой формуле:

зарплата × коэффициент страхового стажа.

При этом зарплата высчитывается за весь период страхового стажа, начиная с 01.07.2000 г. по данным, которые есть в системе персонифицированного учета. Понятие "страховой стаж" появилось в стране с 1 января 2004 г. и заменило такое понятие, как "трудовой страж". Но не все записи в трудовой книжке о работе человека соответствуют его страховому стажу.

Для того, чтобы рабочий месяц засчитали в страховой стаж, сумма взноса в Пенсионный фонд должна быть не меньше минимального страхового взноса (т.е. на данный момент не меньше 704 грн). Если же человек работал на половину минимальной зарплаты, тогда страховой стаж будет начисляться не за месяц, а только за те дни, за которые были уплачены страховые взносы.

К слову, в страховой стаж также входит отпуск по уходу за ребенком до трех лет, а вот служба в армии сюда не засчитывается. Если вы учились в ВУЗе до 2004 г., этот период автоматически засчитается вам в трудовой и страховой стаж. А вот все, кто учился позже, таких привилегий не получат. Стоит отметить, что весь трудовой стаж, который был получен до 1 января 2004 года, будет засчитывается как страховой.

Такая формула появилась только в мае 2018 г., а до этого пенсии насчитывали иначе. Длительное время, с 2011 по 2017 гг. Пенсии рассчитывали по следующей формуле:

размер средней зарплаты в Украине за последние три года × индивидуальный коэффициент заработной платы × коэффициент страхового стажа.

Индивидуальный коэффициент заработной платы (соотношение размера получаемой зарплаты по отношению к средней зарплате, с которой уплачивались взносы) можно было узнать в любом отделении Пенсионного фонда.

Что касается коэффициента страхового стажа, то с 01.10.2017 г. по 31.12.2017 г. он составлял 1,35%, а с 01.01.2018 г. по настоящее время уже 1%.

До этого, с 2008 г. в Украине была другая формула расчета пенсий, в которой учитывался не страховой стаж, а количество отработанных лет:

средняя зарплата × индивидуальный коэффициент заработной платы × количество отработанных лет × коэффициент оценки стажа (1,35%)

К слову, в 2008 г. размеры выплат существенно увеличились из-за того, что коэффициент оценки стажа был увеличен с 1% до 1,35%.

Пенсионный возраст

Возраст выхода на пенсию с пенсионной реформой не изменился, но, тем не менее, украинцы все равно теперь выходят на отдых позже из-за изменений в страховом стаже. Для мужчин пенсионный возраст остался на уровне 60 лет, а для женщин он вычисляется по дате рождения (например, те, кто родился с 1 апреля по 30 сентября 1960 г. могут выйти на пенсию в 59 лет; те, кто родился с 1 октября 1960 г. по 31 марта 1961 г. – в 59 лет и 6 месяцев). Таким образом, женщины в 60 лет будут выходить на пенсию только в 2021 г.

Сейчас, начиная с 1 января 2018 г. для назначения пенсии по возрасту в 60 лет нужно не менее 25 лет страхового стажа. С каждым годом эта цифра будет увеличиваться и в 2028 г. для выхода на пенсию потребуется уже не меньше 35 лет страхового стажа.

Размеры выплат

Минимальный размер пенсий в Украине сопоставим с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. Так, сейчас он составляет 1497 грн, но в этом году будет еще дважды расти:

с 1 июля до 1564 грн;

с 1 декабря до 1638 грн.

Мы решили сравнить среднюю пенсию по Украине со средней зарплатой. По данным Государственной службы статистики, в 2018 г. средняя зарплата составила 8712 грн, тогда как средняя пенсия была всего 2645 грн, что на 70% ниже.

Годом ранее, в 2017 г. разрыв был еще больше, тогда средняя зарплата была на уровне 7104 грн, а пенсия – 1828 грн., т.е. на 75% ниже.

Ранее разрывы в средней зарплате и пенсии по стране были меньше, но дело в том, что зарплаты растут быстрее и оцениваются по одному году, тогда как начисление пенсий – это длительный процесс, который зависит от выплат за предыдущие годы.

В 2014 г. средняя зарплата составила 3480 грн, а пенсия – 1526 грн, что на всего на 56,2% меньше. Самый маленький разрыв за последние десять лет наблюдался в 2009 г., тогда средняя зарплата была 1906 грн, а пенсия – 1032,6 грн, т.е. всего на 51% меньше.

Если же перевести все это в доллары, то получится не слишком радужная картина, ведь курс доллара на межбанке сейчас около 27,9 грн, а значит, средняя пенсия за 2018 г., которая составляет 2645 грн, не дотягивает даже до 100 долларов, оставаясь на уровне 94 долл.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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