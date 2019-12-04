Почему доллар в Украине падает, а евро растет: эксперт озвучил причины и прогноз

Специалист не ожидает серьезных сюрпризов для гривни в ближайшее время

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Сегодня, 4 декабря, курс доллара в Украине обновил антирекорд за почти четыре года. В целом с прошлой среды официальный курс доллара снизился с 23,98 грн до 23,94 грн (-0,2%). В то же время, в Украине дорожает евровалюта.

Как объяснил в комментарии сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, на курсы доллара и евро в нашей стране влияют разные факторы.

"Уже несколько дней подряд доллар в ежедневном режиме обновляет минимумы с января 2016 года. Ослабление гривны приостановилось с сентября прошлого года, а начиная с января нынешнего, она устойчиво укреплялась. Основная причина – приток средств нерезидентов для покупки ОВГЗ, для чего им надо поменять валюту на гривню. Несмотря на постепенное снижение ставок по гособлигациям, спрос на них сохраняется на высоком уровне", – рассказал эксперт.

Евро же больше зависит от ситуации на глобальных валютных рынках.

"Что касается некоторого роста евро за последние дни, он связан с ростом евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке с 1,10 до 1,11 доллара за евро. Это в свою очередь связано с сильной макроэкономической статистикой, которая пришла за последние дни из Еврозоны, и слабой из США", – добавил специалист.

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Иосуб ожидает, что курс доллара в ближайшие дни продолжит снижаться.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 23,8/24 грн", – отметил Иосуб.

Напомним, ранее министр развития экономики и торговли Украины Тимофей Милованов заявил, что курс доллара по 24 гривни – это новая реальность для Украины. Милованов подчеркнул, что в такой ситуации населению будет проще, а вот экспортерам – сложнее.

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