Почему в Украине обвалился курс евро и чего ждать дальше: мнение эксперта

Сегодня, 17 мая, впервые с ноября прошло года официальный курс евро упал ниже 31 гривни. В целом, с 20 апреля официальный курс европейской валюты снизился с 32,5 до 30,9 грн, или приблизительно на 5%. Курс доллара все это время оставался достаточно устойчивым и не практически покидал диапазон 26,1-26,3 грн.

Как пояснил сайту "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, в ситуации стабильного курса доллара, стоимость европейской валюты к гривне определяется исключительно внешними факторами, а точнее динамикой пары евро/доллар на мировом валютном рынке.

"Можно отметить, что с последней декады апреля пара евро/доллар снизилась с 1,24 до 1,18, или на те же самые 5%. В данном случае корректно говорить даже не столько о падении евро, сколько о росте доллара. Американская валюта растет не только к европейской, но и к подавляющему большинству других валют, как развитых стран, так и стран с формирующимися рынками", – рассказал Иосуб.

Рост доллара на мировых рынках, в свою очередь, эксперт объясняет ожиданиями роста ставки ФРС. Иосуб прогнозирует, что курс доллара в мире продолжит повышаться. А, соответственно, евро в Украине станет еще дешевле.

"Пара евро/доллар имеет все шансы до конца июня снизиться до 1,155, т.е. еще на 2% с нынешних уровней. Если при этом доллар к гривне сохранится вблизи нынешних уровней, это будет означать дальнейшее снижение евро приблизительно до 30,2 грн", – отметил эксперт.

Напомним, исторический рекорд курс евро в Украине установил 26 января – тогда официальная стоимость европейской валюты составляла 35,66 гривни.