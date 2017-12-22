После рекордов курс Bitcion рухнул на треть

Вчера, 08:39

Обвал стоимости крипротовалюты произошел рано утром 22 декабря

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курс самой популярной криптовалюты Bitcion упал более чем на 25% от рекордного максимума в 20 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют рыночные данные.

Так, согласно данным CoinDesk, стоимость биткоина снижалась до 13 077 долларов ранним утром 22 декабря. По состоянию на 8:20 по киевскому времени Bitcoin на международных биржах торгуется в районе 14 240 долларов. 

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В целом, Bitcoin после достижения рекорда прошел несколько падений курса на рабочей неделе с 18 по 22 декабря. Аналитики связывают такие тенденции с близким окончанием года. Кроме того, на курс биткоина могло негативно повлиять решение ЕС обновить финансовые правила из-за нестабильности криптовалют. В Европейской комиссии заявили о рисках для инвесторов и потребителей.

Также на волатильность курса повлиял взлом биржи в Южной Корее – стране, которая на данный момент остается одним из главных рынков торговли биткоином. 

Кроме того, сооснователь Bitcoin.com продал свои биткоины - Эмиль Ольденбург раскритиковал биткоин, назвав вложения в него "самыми рискованными инвестициями, которые можно осуществить".
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Источник:

"Сегодня"

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