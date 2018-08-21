Работа в ЦБТ — для тех, кто ценит стабильность

Центр Биржевых Технологий — финансово-консалтинговая компания, основанная в 1997 году. Многим украинцам помогла изменить жизнь к лучшему его работа. В ЦБТ уже более 20 лет прилагают все усилия к тому, чтобы улучшать благосостояние клиентов и повышать финансовую грамотность украинцев.

Руководство Центра твердо уверено, что стабильный рост — следствие эффективной работы команды. Такого результата можно достичь, обеспечив комфортные условия и профессиональное развитие каждого сотрудника. Центр Биржевых Технологий — это, прежде всего, штат высококлассных специалистов.

Добро пожаловать в ЦБТ. Работа в команде профессионалов.

К чему стремится каждый уважающий себя соискатель? Карьерный рост, достойные условия труда, соответствующая квалификации заработная плата, здоровая атмосфера в коллективе — вот критерии, по которым любой грамотный специалист будет оценивать потенциальное рабочее место. Отзывы сотрудников наглядно доказывают, что всем этим требованиям отвечает ЦБТ. Работа в такой компании — это финансовая независимость и блестящие перспективы.

Штат молодых одаренных специалистов — один из факторов успеха ЦБТ. Работа сплоченной команды дает результат, который сложно переоценить. Именно поэтому руководство ставит во главу угла заботу о сотрудниках и повышение их профессионального уровня. Регулярное проведение мастер-классов, тренингов, семинаров, мероприятий по тимбилдингу благотворно отражаются на работе и повышают командный дух.

Работа в ЦБТ — лучшее решение для активных и целеустремленных.

Премии, награды, обучение за границей — далеко не полный список того, что ждет самых перспективных и предприимчивых. В ЦБТ заинтересованы в том, чтобы активные работники становились мощными профессионалами в своей сфере. Ведущие финансисты и трейдеры страны передают опыт и знания тем, кто заинтересован в развитии компании и в повышении своих профессиональных качеств. У вас будет возможность учиться у лучших из лучших.

Амбициозные и инициативные сотрудники имеют все шансы достичь реальных высот на профессиональном поприще в ЦБТ. Работа обычного оператора колл-центра может стать трамплином для карьерного взлета. Вам открываются самые смелые перспективы, вплоть до руководящих должностей.

Стремление соответствовать европейскому уровню и сотрудничество с западными коллегами позволяют готовить специалистов по высоким зарубежным стандартам. Обучение в Европе не только повышает квалификацию отдельных работников, но и качественно влияет на общую грамотность коллектива.

Если вы инициативны, привыкли работать на результат и выбираете подходящее место для того, чтобы применить свои навыки, будьте уверены: работа в ЦБТ — та возможность, которую вы искали.