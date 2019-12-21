Реши простую задачку – получи приз: что будет, если отозваться на объявление мошенников

Маркетинг с признаками мошенничества. Мы уже рассказывали о простых задачках на сообразительность, которые щедро публикует региональная пресса, обещая призы за правильные ответы. В чем там опасность – решили выяснить новости "Сегодня" путем эксперимента.

Недавно в местной прессе мы нашли ряд обманчивых объявлений. Миллионные вознаграждения, машины и ценные подарки предлагают тем, у кого цифры в дате рождения образуют так называемое счастливое число. Правда, когда бы вы ни родились, если провести арифметические действия в такой последовательности – получится одно и то же. Под видом доверчивой читательницы корреспондентка позвонила по указанному номеру.

"Анна де Марлен раз ищет человека, который смог разгадать пирамиду достатка, чтобы наградить его", – сообщили нам по телефону.

И сказали ждать письма со сведениями о якобы подаренном миллионе. Конверт не заставил себя долго ждать. А в нем оказалась фотография денежной руны, которая должна приумножить состояние. И три листа текста с обещаниями роскошной жизни, финансовых побед и решения материальных проблем. А еще в этом письме женщина, называющая себя экстрасенсом, говорит, что дарит победителю вот такие чеки на миллион и 120 тысяч гривен. Мол ими он может воспользоваться по своему усмотрению. Только над словом чеки стоит едва заметная звездочка, а в примечаниях полупрозрачным шрифтом написано, что они не являются финансовым документом или платежным средством. И это не все. Получатель должен поставить подпись и отправить письмо обратно, заплатив 248 гривен. Мол, это покажет, что он согласен на денежный подарок.

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Денежная руна срабатывает: на мобильный начинают градом сыпаться предложения на сотни тысяч. Стоит только перейти по ссылке. На самом деле, это обычный спам, ведь, отправив письмо с подписью, человек согласился на использование персональных данных с целью рекламы.

"У мошенников работают хорошие юристы, хорошие психологи, которые за большим количеством слов в этих соглашениях прячут то, что они не обещают человеку выигрыш", – объясняет бывший пресс-секретарь МВД Владимир Полищук.

Наш эксперт такие схемы видел сотни раз. Говорит, привлечь злоумышленников к ответственности крайне сложно, но возможно:

"Научно-практический комментарий к статье 190 в УК разъясняет, если организация или человек намеревалась завладеть имуществом человека 200-300-400 грн, и заранее знала, что обманывает человека и действует способом обмана, злоупотребления доверием, здесь есть определенные признаки такого преступления как мошенничество".

Юрист Сергей Войченко, прочитав письмо, констатирует: шансов получить возмещение и наказать злоумышленников – мало:

"Отсудить ваши средства будет практически невозможно. Если вы обратитесь в суд, то организаторы этой акции предоставят ваши же документы, где вы добровольно согласились и написали, что с условиями акции ознакомлены".

Час поисков в интернете и мы находим данные об этой компании. Официально она занимается розничной торговлей. Поэтому выигрыши, акции, дома и машины – лишь один из способов маркетинга. За комментариями новости "Сегодня" отправились в офис общества. Однако, в списках предприятий этой конторы нет. Поэтому, чтобы не попасть впросак, на похожие объявления в газетах или интернете откликаться – категорически не советуем. Найти концы будет просто невозможно.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также предупреждали, что мошенники разработали новую схему телефонных обманов. Людям приходят SMS, а потом они обнаруживают огромные долги на счету мобильного оператора.

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