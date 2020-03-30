Рожкова объяснила, как работают "кредитные каникулы"

Для тех, кому пребывание не карантине слишком больно ударило по карману, украинские банки ввели так называемые "кредитные каникулы".

Льготной программе могут воспользоваться те, кто имеют банковскую ссуду, но из-за пандемии коронавируса платить ее пока не в состоянии.

В Нацбанке отмечают: кредитные каникулы – это совсем не прощение долгов, а лишь отсрочка уплаты самого кредита и процентов по нему. В эксклюзивном комментарии "Сегодня" заместитель главы НБУ

Екатерина Рожкова рассказала: льготный режим не будет действовать автоматически. Клиент сам должен связаться с банком и подтвердить, что временно потерял доход. Сделать это можно дистанционно.

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"Конечно, автоматически это не работает. Надо обратиться в банк. Я пересмотрела сайты некоторых банков и вижу уже на их сайтах сообщения, что, мол, "мы предоставляем кредитные каникулы" и далее уже надо дистанционно по ссылке пойти и посмотреть. Конечно, это должна быть какая-то форма, которую клиент, юридическое или физическое лицо, должен заполнить, дать информацию, и банки будут ее обрабатывать", – объясняет заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Ранее "Сегодня" сообщали, что украинским банкам разрешили ввести льготы по кредитам.

В то же время в НБУ объяснили, что кредитные каникулы не предусматривают списание долгов.

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