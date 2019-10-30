Розыгрыш от топ-банков: 50000 гривен в подарок от "Минфина"

На финансовом портале «Минфин» стартовала акция для банковских вкладчиков - "Розыгрыш от топ-банков". Главный приз - 25 000 грн

Условия акции очень просты. Все, кто оформит вклад в одном из банков-партнеров "Минфина", станут участниками розыгрыша и получат шанс выиграть от 1500 до 25000 гривен. Чтобы стать участником, нужно оставить заявку на сайте и открыть депозит в гривне или валюте.

Всего будет определено 13 победителей. Общий призовой фонд составляет 50 000 гривен:

главный победитель выигрывает 25000 грн;

еще двое участников получат по 5000 грн;

10 призов по 1500 грн.

В акции принимают участие 7 банков: ПУМБ, Идея Банк, UKRSIBBANK, Кредит Днепр, Банк Сич, Агропросперис Банк.

Акция действует в период с 15 октября по 15 декабря 2019 на территории Украины, кроме АР Крым и неподконтрольных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.

Как зарегистрироваться

Розыгрыш от топ-банков ". Шаг № 1. Выбрать среди финучреждений-участников акции банк, в котором вы хотите оформить депозит. Их полный список можно найти в разделе "".

Шаг № 2. Создать заявку на сайте minfin.com.ua, выбрав нужный банк из списка. В заявке указать Ф.И.О., город проживания и контактные данные вкладчика.

Шаг № 3. Открыть депозит в течение 30 календарных дней с даты подачи заявки. Минимальная сумма вклада стартует от 15 тыс. грн или 600 долларов/евро. Минимальный срок вклада – 3 месяца. Для открытия счета достаточно иметь при себе паспорт и код налогоплательщика.

специальной странице "Минфина". Шаг № 4. Подтвердить открытие депозита. Для этого нужно заполнить форму на

Розыгрыш призов состоится с 15 по 31 декабря 2019 года. "Минфин" определит победителей с помощью сайта random.org, который выберет номера депозитов из списка случайным образом.

"Минфин" опубликует имена счастливчиков на странице акции до 4 января 2020 года.

В течение 5 календарных дней после объявления результатов организатор свяжется с вкладчиками, которые победили в розыгрыше. Денежные призы за вычетом налогов придут на счета клиентов в течение 10 рабочих дней.

"Минфин" – портал о финансах и инвестициях – уже давно помогает вкладчикам зарабатывать больше денег на депозитах. На сайте регулярно проводятся акции для потенциальных вкладчиков. Первый розыгрыш среди вкладчиков топ-банков состоялся в 2018 году. Тогда главный победитель получил 20 000 гривен.

Благодаря специальному предложению "Бонус от Минфина" вкладчики могут получить до + 1,25% годовых к базовой ставке по депозиту.

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