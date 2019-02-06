Стало известно, какие банки пройдут стресс-тест в 2019 году
Нацбанк обнародовал перечень финучреждений, которые ждет дополнительная проверка
Национальный банк Украины (НБУ) определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В частности, Нацбанк планирует провести предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для всех финучрждений страны, а для крупнейших банков – еще и стресс-тестирование.
"Стресс-тестирование дополнительно к оценке качества активов в 2019 году будут проходить 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. В перечень попали учреждения, которые по состоянию на 1 ноября 2018 были самыми крупным по трем показателям: объем активов, депозиты физических лиц и кредиты физическим лицам", – отметили в в НБУ.
Таким образом, в 2019 году стресс-тестирование будут проходить следующие банки:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Альфа-Банк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Укрэксимбанк;
- ПУМБ;
- Укргазбанк;
- УкрСиббанк;
- ОТП Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Акционерный банк "Пивденный";
- ТАСкомбанк;
- Кредобанк;
- Сбербанк;
- ПроКредит Банк;
- Укрсоцбанк (результаты стресс-тестирования для банка будут учитывать динамику его присоединения к Альфа-Банку);
- Мегабанк;
- Банк Кредит Днепр;
- Универсал Банк;
- А-Банк;
- Проминвестбанк;
- Идея Банк;
- Банк "Восток";
- МТБ Банк;
- Банк Инвестиций и Сбережений;
- Индустриал Банк;
- Банк "Глобус";
- Международный инвестиционный банк;
- Банк "Форвард".
В НБУ напомнили, что в 2018 году впервые провели ежегодную оценку устойчивости банков. Ее результаты показали, что банковский сектор является достаточно капитализированным, однако должен увеличивать запас прочности, чтобы усилить устойчивость к возможным кризисам в будущем.
Как сообщалось, оценка устойчивости банков предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного перечня финучреждений. В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.
Стресс-тестирование в 2018 году проходили 24 банка.
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