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Стало известно, какие банки пройдут стресс-тест в 2019 году

Сегодня, 12:23

Нацбанк обнародовал перечень финучреждений, которые ждет дополнительная проверка

Фото: Getty Images
Стало известно, какие банки пройдут стресс-тест в 2019 году //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab5/71d/5c5ab571ddf2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab5/71d/5c5ab571ddf2e.jpg Финансы Нацбанк обнародовал перечень финучреждений, которые ждет дополнительная проверка

Национальный банк Украины (НБУ) определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, Нацбанк планирует провести предусматривает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для всех финучрждений страны, а для крупнейших банков – еще и стресс-тестирование.

"Стресс-тестирование дополнительно к оценке качества активов в 2019 году будут проходить 29 банков, на которые приходится 93% активов банковской системы. В перечень попали учреждения, которые по состоянию на 1 ноября 2018 были самыми крупным по трем показателям: объем активов, депозиты физических лиц и кредиты физическим лицам", – отметили в в НБУ.

Таким образом, в 2019 году стресс-тестирование будут проходить следующие банки:

  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Альфа-Банк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Укрэксимбанк;
  • ПУМБ;
  • Укргазбанк;
  • УкрСиббанк;
  • ОТП Банк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • Акционерный банк "Пивденный";
  • ТАСкомбанк;
  • Кредобанк;
  • Сбербанк;
  • ПроКредит Банк;
  • Укрсоцбанк (результаты стресс-тестирования для банка будут учитывать динамику его присоединения к Альфа-Банку);
  • Мегабанк;
  • Банк Кредит Днепр;
  • Универсал Банк;
  • А-Банк;
  • Проминвестбанк;
  • Идея Банк;
  • Банк "Восток";
  • МТБ Банк;
  • Банк Инвестиций и Сбережений;
  • Индустриал Банк;
  • Банк "Глобус";
  • Международный инвестиционный банк;
  • Банк "Форвард".

В НБУ напомнили, что в 2018 году впервые провели ежегодную оценку устойчивости банков. Ее результаты показали, что банковский сектор является достаточно капитализированным, однако должен увеличивать запас прочности, чтобы усилить устойчивость к возможным кризисам в будущем.

Как сообщалось, оценка устойчивости банков предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного перечня финучреждений. В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

Стресс-тестирование в 2018 году проходили 24 банка.

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Тег НБУ, банки, стресс-тест, стресс-тесты

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