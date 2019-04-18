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Суд решил отменить национализацию ПриватБанка – НБУ будет спорить

Сегодня, 13:49

В Национальном банке уверяют, что судебное решение еще не вступило в силу

18 апреля Окружной административный суд города Киева постановил, что процедура вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нарушала нормы действующего законодательства, а потому национализация банка должна быть отменена. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

При этом НБУ не согласен с решением суда и готовится к подаче апелляционной жалобы.

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции. Раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", – сообщил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

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Тег ПриватБанк, национализация, национализация ПриватБанка , приват

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