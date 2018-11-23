Tkeycoin на бирже EXMO

Закрытые переговоры с командой проекта Tkeycoin, разработкой компании TKEY DMCC, провели на днях представители криптовалютной биржи EXMO. Она станет первой биржей, официально объявившей о добавлении в листинг Tkeycoin (TCD), сообщают "Известия".

Среди русскоязычных криптотрейдеров биржа EXMO является наиболее востребованной, а в Европе площадка признана специалистами одной из самых защищенных. За своей репутацией EXMO следит крайне тщательно, сотрудничая только с серьезными партнерами. Перед листингом проводится внимательная проверка каждого проекта юристами, экспертами и аналитиками биржи, прежде чем вынести вердикт о легитимности криптовалюты или токена.

Листинг на бирже EXMO даст возможность не только повысить цену активов Tkeycoin, считают специалисты, но и благоприятно отразится на росте курса монеты в ближайшие несколько месяцев. Торги по криптовалюте намечены на I квартал будущего года.

Соглашение с EXMO говорит о перспективности и хорошей технической проработанности проекта Tkeycoin. Не случайно разработчики криптовалюты имеют амбициозные планы по созданию востребованного, безопасного и массового платежного средства нового поколения.