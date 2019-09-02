Ученые опровергли теорию о том, что выигрыш в казино можно рассчитать

Плохая новость для всех любителей игры с математическим подходом – оказывается, казино совсем не прогнозируемо

Группа финских ученых поделилась недавно предварительными выводами своего длительного изучения теории относительности и азартных игр, которое обещает настоящую революцию в понимании мира азартных игр. По мнению экспертов, проводивших кропотливую исследовательскую работу, никаким образом ни один человек или машина не могут рассчитать выигрыш в казино – это уже установленный факт. Остальное – не более чем предрассудки.

Согласно выводам финнов, рассчитать постоянство азарта не представляется возможным из-за большого количества составляющих каждого отдельного события. При том, что каждый прокрут барабана на игральном автомате или ход на рулетке представляет собой отдельно взятое событие.

Безусловно, игры, где замешана не техника, а человеческий фактор, вовсе не столь не прогнозируемы. Ведь практически каждый крупье может, что называется, "сделать" игру и позволить (или не позволить, что гораздо чаще) уйти клиенту с денежками казино. Карточные игры и вовсе отдельная парафия, в которой роль играет не столько везение ,сколько умение игры и глубокое понимание происходящих процессов.

В современных онлайн казино человеческий фактор полностью исключен, поскольку производители программного обеспечения гарантируют, что любое вмешательство людей в работу виртуальных игротек совершенно исключен по причинам технического характера – взлом лицензированного ПО не может быть произведен никакими хакерами или мошенниками. Так что, выбирая площадку для игры в интернете, удостоверьтесь, что на ней используются сертифицированные видеослоты от ведущих производителей.

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