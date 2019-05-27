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Украина присоединяется к сети международного депозитария

27 мая, 06:00

Открытие линка Clearstream даст возможность инвесторам выйти на украинский рынок

Фото: пресс-центр НБУ

Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream сегодня, 27 мая, присоединяет украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии Национального банка Украины (НБУ), информирует пресс-служба регулятора.

Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине выступит Citibank.

"Запуск первого в истории Украины "линка" с международным депозитарием облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, номинированным в гривне. Проведение расчетов через систему Clearstream будет гарантировать их соответствие международным стандартам и уменьшит операционные расходы инвесторов на проведение таких операций", – сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что эта инициатива будет способствовать увеличению спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), повышению их ликвидности и привлекательности на международном рынке капитала.

Замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что присоединение к Clearstream – самая главная реформа на рынке капитала за последние пять лет, которая даст возможность более активно привлекать средства нерезидентов.

По его словам, для развития рынка капитала Украины надо будет еще очень много сделать, и Нацбанк намерен принять в этом процессе активное участие.

"У нас на банковском рынке за последние четыре-пять лет произошли громадные изменения, а вот на рынке капитала, к сожалению, мы не видим никаких изменений. Были определенные изменения, связанные с построением корпоративного управления. Но больше, к сожалению, ничего не было. Я не вижу, что называется ownership – чья это ответственность", – описал ситуацию Чурий.

Напомним, в 2018 году НБУ и Clearstream согласовали план действий по открытию доступа иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам через международный центральный депозитарий ценных бумаг.

В прошлом году Министерство финансов за счет размещения ОВГЗ профинансировало государственный бюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро. 

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Тег инвестиции, НБУ, ОВГЗ, Чурий, Clearstream

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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