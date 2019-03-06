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Украина заняла больше 10 миллиардов гривен для бюджета

Сегодня, 09:20

Средства привлекли за счет продажи облигаций как в долларах, так и в нацвалюте

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.
Украина заняла больше 10 миллиардов гривен для бюджета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/173/f41/5c4173f414a71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/173/f41/5c4173f414a71.jpg Финансы Средства привлекли за счет продажи облигаций как в долларах, так и в нацвалюте

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,481 млрд грн и 7,9 млн долл.

Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 98, 182, 217, 273, 532, 686 и 1036 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 19%, 18,5%, 18,07%, 18% и 17,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 27 дней с доходностью 7,25% годовых. При этом гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 5,693 млрд грн.

Напомним, ранее Минфин через ОВГЗ привлек в бюджет рекордные 18 млрд гривен. Тогда ведомство также одолжило средства как в долларах и евро, так и в гривнях. 

Как известно, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал госбюджет на 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро.

Кроме того, "Сегодня" разобрались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Тег Минфин, облигации, займ, ОВГЗ

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Источник:

УНИАН

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