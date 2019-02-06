Украина заняла шесть миллиардов гривен для бюджета
Минфин обнародовал результаты аукциона по продаже государственных облигаций
Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,67 млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта ведомства.
В частности, Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 6,4 млрд гривен и валютные бумаги — на 9,91 млн долларов.
Так, министерство разместило ОВГЗ:
- со сроком обращения 63 дня на 3,01 млрд гривен под 19,5% годовых;
- 182 дня – на 878,77 млн гривен под 18,92% годовых;
- 210 дней – на 1,89 млрд гривен под 19% годовых;
- 287 дней – на 10,33 млн гривен под 18,5% годовых;
- 357 дней – на 281,17 млн гривен под 18,47% годовых;
- 714 дней – на 217,79 млн гривен под 18% годовых;
- и 1 064 дня – на 106,35 млн гривен под 17,25% годовых.
Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 162 дня на 2,49 млн долларов под 6,7% годовых и 358 дней на 7,42 млн долларов под 7,25% годовых.
Напомним, ранее Минфин через ОВГЗ привлек в бюджет рекордные 18 млрд гривен. Тогда ведомство также одолжило средства как в долларах и евро, так и в гривнях.
Как известно, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал госбюджет на 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро.
Рранее Министерство финансов также назвало покупателей украинских еврооблигаций на 750 млн долларов с погашением 1 февраля 2024 года и на 1,25 млрд долларов с погашением 1 ноября 2028 года.
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