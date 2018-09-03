Украинцам будут по-новому раскрывать данные о государственных банках

Сегодня, 12:58

Сведения будут публиковаться отдельно по каждому финучреждению 

Украинцам будут по-новому раскрывать данные о государственных банках
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Министерство финансов Украины разработало формат регулярных отчетов о деятельности государственных банков.

Как сообщила пресс-служба ведомства, по каждому из госбанков будут публиковаться:

  • основные сведения: акционеры, руководство, организационная структура, количество клиентов;
  • показатели деятельности: объемы активных и пассивных операций, размеры кредитных и депозитных портфелей, финансовые результаты, информация об обращении в POS-терминальной сети, суммы платежей населения;
  • загрегированные данные о деятельности госбанков с точки зрения их организационной структуры и места в банковской системе Украины.

"Отдельным отчетом каждые полгода будут освещаться результаты работы госбанков с проблемными активами (NPL)", – добавили в Минфине.

Как известно, в Украине работает четыре государственных банка – ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк. Их совокупная доля в банковской системе страны превышает 50%, что считается серьзным фактором риска.

Поэтому Министерство финансов  нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.

Планы министерства финансов предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года.
банки, Минфин, данные, отчеты, госбанки

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Источник:

"Сегодня"

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