Украинцам могут разрешить становиться банкротами

Восстановлению платежеспособности должников и привлечению инвестиций должен способствовать новый Кодекс Украины по процедуре банкротства. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Впервые законопроект о банкротстве появился в повестке парламента осенью 2017 года.

Как сообщил председатель комитета по вопросам экономической политики, представитель "Народного фронта" Андрей Иванчук, над документом более двух лет работали представители всех парламентских групп и фракций. Он должен заменить устаревшее законодательство.

"Первую книгу данного кодекса мы назвали "Книга банкротства юридических лиц". Она гармонизирует все процедуры, которые упрощают сроки, которые защищают права кредиторов. Вторая книга – это процедура банкротства физических лиц. Это то, чего вообще не было в украинском законодательстве", – отметил Иванчук.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" проанализировала законопроект и узнал, как в будущем можно будет избавиться от неподъемных долгов.

Как сообщалось, чтобы физическое лицо могло быть признано банкротом, его задолженность перед финансовым учреждением или другим физлицом должна превысить 100 минимальных зарплат, то есть на сегодняшний день 37 230 грн. Просрочка по долгу должна составлять минимум два месяца.