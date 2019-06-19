Украинцам все активнее дают кредиты: Нацбанк рассказал о рисках

Рынок потребительских займов развивается, но некоторые проблемы остаются

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Потребительское кредитование физических лиц в Украине растет и находится на уровне болеем чем "плюс" 30% год к году. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

При этом спрос на кредиты остается довольно высоким из-за роста доходов населения, а банки после преодоления кризиса значительно упростили условия для заемщиков. Впрочем, не обходится из без рисков.

"Потребительское кредитование стремительно развивается, но не все банки готовы к потенциальным рискам. Оценки возможных кредитных убытков в случае кризиса в отдельных банках слишком оптимистичны. Если реализуется неблагоприятный сценарий – банки могут не сформировать соответствующие резервы на опережение", - отметили в Набцанке.

Нажмите на изображение для его увеличения

При этом, по данным НБУ, банки активно кредитуют население с низкими доходами.

"Распределение кредитов неоднородно между должниками по группам доходов. Существенно растет, хотя и составляет меньшую долю портфеля, займы должникам с доходами свыше 7 тыс. грн. Доля кредитов должников с неизвестным доходом уменьшается, хотя им продолжают предоставлять займы", – отмечают в НБУ.

Нажмите на изображение для его увеличения

Напомним, с 1 сентября 2018 года НБУ предоставил банкам возможность бесплатно получать информацию из кредитного реестра для оценки рисков кредитования. В реестре собирается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым превышает 100 минимальных заработных плат перед одним банком (417,3 тыс. грн, учитывая размер "минималки" 1 января 2019 года).

Также мы рассказывали, как не стать жертвой кредитных мошенников и не оказаться в долгах перед банком:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцам все активнее дают кредиты: Нацбанк рассказал о рисках". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"