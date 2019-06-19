Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

Украинцам все активнее дают кредиты: Нацбанк рассказал о рисках

19 июня, 10:18

Рынок потребительских займов развивается, но некоторые проблемы остаются

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Потребительское кредитование физических лиц в Украине растет и находится на уровне болеем чем "плюс" 30% год к году. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

При этом спрос на кредиты остается довольно высоким из-за роста доходов населения, а банки после преодоления кризиса значительно упростили условия для заемщиков. Впрочем, не обходится из без рисков.

"Потребительское кредитование стремительно развивается, но не все банки готовы к потенциальным рискам. Оценки возможных кредитных убытков в случае кризиса в отдельных банках слишком оптимистичны. Если реализуется неблагоприятный сценарий – банки могут не сформировать соответствующие резервы на опережение", - отметили в Набцанке.

Нажмите на изображение для его увеличения
Нажмите на изображение для его увеличения

При этом, по данным НБУ, банки активно кредитуют население с низкими доходами.

"Распределение кредитов неоднородно между должниками по группам доходов. Существенно растет, хотя и составляет меньшую долю портфеля, займы должникам с доходами свыше 7 тыс. грн. Доля кредитов должников с неизвестным доходом уменьшается, хотя им продолжают предоставлять займы", – отмечают в НБУ.

Нажмите на изображение для его увеличения
Нажмите на изображение для его увеличения

Напомним, с 1 сентября 2018 года НБУ предоставил банкам возможность бесплатно получать информацию из кредитного реестра для оценки рисков кредитования. В реестре собирается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым превышает 100 минимальных заработных плат перед одним банком (417,3 тыс. грн, учитывая размер "минималки" 1 января 2019 года).

Также мы рассказывали, как не стать жертвой кредитных мошенников и не оказаться в долгах перед банком:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег НБУ, банки, кредиты, кредитование, займы, заемщики

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцам все активнее дают кредиты: Нацбанк рассказал о рисках". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине стало меньше "налички" вне банков: названа сумма

14 июня, 06:06

В мае сократился объем денежной массы и денег в обороте вне банковской системы

Сколько депозитов накопили украинцы в банках: названа сумма

13 июня, 17:10

Итоги мая подвели в Национальном банке Украины

В НБУ заявили о новой попытке через суд сместить Рожкову

13 июня, 14:42

Регулятор получил соответствующее письмо от физического лица

У Нацбанка "похудели" чистые валютные резервы

13 июня, 10:58

С начала 2019 года чистые международные резервы сократились на 4,6%

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Как стирать пуховик в стиральной машине

Обильное питье: печальные последствия

Диета по группе крови: охотничья первая

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Как мужчины убивают своих жен

Какие изменения грядут в трудовом законодательстве Украины

Украинцы массово получают платежки с несуществующими долгами

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Сегодня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

6 привычек, которые программируют на бедность

В Украине увеличили размер декретных - Фонд соцстрахования
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь