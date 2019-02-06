Украинцев ждет валютная либерализация: в НБУ рассказали о новых правилах
Вступление в силу нового валютного законодательства позволит активнее снимать ограничения
Вступление в силу закона "О валюте и валютных операциях" с 7 февраля 2019 года предполагает принципиальное смягчение ограничений на валютном рынке. Об этом сообщили в Национальном банка Украины (НБУ).
"С 7 февраля вступает в силу "Закон о валюте и валютных операциях"... Что изменится? Прежде всего сама философия, потому что будет работать принцип "все, что не запрещено напрямую, разрешено". На смену тотальному контролю каждой валютной операции придет так называемый "риск-ориентированный валютный надзор". Банки будут следить за операциями, которые несут больше рисков, а валютный надзор за операциями, которые несут меньше рисков, будет полностью отменен", – пояснил на брифинге замглавы НБУ Олег Чурий.
В частности, все операции на сумму менее 150 тысяч гривен с завтрашнего дня не будут подпадать под валютное наблюдение. Всего же с 7 февраля будут ослаблены около 20 валютных ограничений, отметил Чурий.
"Я не буду останавливаться на всех... Но для бизнеса мы изменили срок расчетов по экспортным/импортным операциям с шести месяцев до года. Полностью отменяются санкции в случае нарушения сроков расчетов – это был очень репрессивный метод.", – подчеркнул замглавы НБУ.
При этом Чурий подчеркнул, что в целом снимать валютные ограничения станет проще из-за изменения полномочий Национального банка в этом вопросе.
"Закон о валюте и валютных операциях" дает нам зеленый свет для более активного снятия ограничений", – подчеркнул Чурий.
Чурий напомнил, что ранее НБУ показал "дорожную карту" снятия валютных ограничений. При этом валютные ограничения будут отменены постепенно при наличии благоприятных макроэкономических условий. В то же время, у НБУ станет меньше возможностей для введения новых ограничений.
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