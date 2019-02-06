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Украинцев ждет валютная либерализация: в НБУ рассказали о новых правилах

Сегодня, 11:18

Вступление в силу нового валютного законодательства позволит активнее снимать ограничения

Фото: пресс-центр НБУ
Украинцев ждет валютная либерализация: в НБУ рассказали о новых правилах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa5/bf2/5c5aa5bf2f6b7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa5/bf2/5c5aa5bf2f6b7.jpeg Финансы Вступление в силу нового валютного законодательства позволит активнее снимать ограничения

Вступление в силу закона "О валюте и валютных операциях" с 7 февраля 2019 года предполагает принципиальное смягчение ограничений на валютном рынке. Об этом сообщили в Национальном банка Украины (НБУ).

"С 7 февраля вступает в силу "Закон о валюте и валютных операциях"... Что изменится? Прежде всего сама философия, потому что будет работать принцип "все, что не запрещено напрямую, разрешено". На смену тотальному контролю каждой валютной операции придет так называемый "риск-ориентированный валютный надзор". Банки будут следить за операциями, которые несут  больше рисков, а валютный надзор за операциями, которые несут меньше рисков, будет полностью отменен", – пояснил на брифинге замглавы НБУ Олег Чурий.

В частности, все операции на сумму менее 150 тысяч гривен с завтрашнего дня не будут подпадать под валютное наблюдение. Всего же с 7 февраля будут ослаблены около 20 валютных ограничений, отметил Чурий.

"Я не буду останавливаться на всех... Но для бизнеса мы изменили срок расчетов по экспортным/импортным операциям с шести месяцев до года. Полностью отменяются санкции в случае нарушения сроков расчетов – это был очень репрессивный метод.", – подчеркнул замглавы НБУ.

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При этом Чурий подчеркнул, что в целом снимать валютные ограничения станет проще из-за изменения полномочий Национального банка в этом вопросе. 

"Закон о валюте и валютных операциях" дает нам зеленый свет для более активного снятия ограничений", – подчеркнул Чурий.

Чурий напомнил, что ранее НБУ показал "дорожную карту" снятия валютных ограничений. При этом валютные ограничения будут отменены постепенно при наличии благоприятных макроэкономических условий. В то же время, у НБУ станет меньше возможностей для введения новых ограничений.

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Тег НБУ, Чурий, валютные ограничения, закон о валюте

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