Украинцы постепенно отказываются от "налички"

Украинцы стали активнее пользоваться платежными картами для ежедневных безналичных расчетов. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 апреля 2018 составляло 59,9 млн шт., из которых почти 34,8 млн шт. — активных (58%). Количество бесконтактных платежных карт также продолжает расти. За первый квартал 2018 их количество увеличилось на 5% и составило 2,9 млн шт

По результатам первого квартала 2018 года доля безналичных расчетов по объему операций повысилась до 44,4% и составила 272,6 млрд грн. Это на 5,1% больше по сравнению с итогами 2017 года. Для сравнения, этот показатель в 2012 году составлял лишь 12,4%.

"Наибольший объем безналичных операций приходился на операции в сети интернет — 40,5% (средний чек — 403 грн). Наибольшее количество — на расчеты в торговой сети — 50,6% (средний чек — 237 грн)", – подчеркнули в НБУ.

Наблюдается и тенденция расширения платежной инфраструктуры. Количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляемых своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карточек, в течение первого квартала 2018 выросло на 2,3% (на 4029 ед. по сравнению с началом года), до 177,8 тыс. ед.

Сеть платежных терминалов выросла на 2,4% и по состоянию на 1 апреля 2018 составляла 257,7 тыс. шт., из которых 92% — торговые платежные терминалы. При этом, на один торговый платежный терминал в месяц приходилось 476 операций на сумму почти 113 тыс. грн.

Общее количество банкоматов в Украине осталось почти без изменений и составило 18,6 тыс. шт. Вместе с тем, количество программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС) уменьшилось на 3,7%, составив 16,4 тыс. ошт.

По количеству платежных карточек и платежных устройств для их обслуживания в региональном разрезе доминируют Киев, Днепропетровская и Харьковская области.

Ранее специалисты предупреждали – у украинцев массово крадут деньги с карт. При этом большинство случаев связано с неосторожностью самих владельцев "пластика". В НБУ регулярно напоминают, что работники банков никогда не звонят с просьбами назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное. Кроме того, служба безопасности и руководство самого НБУ также не имеют полномочий запрашивать подобную информацию, подчеркнули в Нацбанке.

В то же время, мошенники придумывают все новые способы "обчищать" счета украинцев. Специалисты рассказали, как защитить свои сбережения: