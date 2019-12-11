"Украинцы становятся богаче": Гончарук рассказал о рекордном укрепление гривни

Цены в Украине при этом снижаются недостаточно быстро, считает премьер

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Рекордное укрепление курса гривни к доллару, которое ранее объяснил Нацбанк, содержит больше позитивных моментов для экономики Украины, чем негативных. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "РБК-Украина".

"Укрепление гривни – это хорошо для граждан Украины, потому что они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает, она больше весит", – сказал глава правительства, отметив, что от любого явления "кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает".

Так, премьер отметил, что от укрепления нацвалюты проигрывают экспортеры, но Кабмин, по его словам, ищет возможности "снизить негатив от этого явления".

"Но еще раз хочу отметить, что укрепление гривни – это в том числе и демонстрация доверия к нашей национальной валюте", – сообщил он, выразив надежду, что украинцы чаще будут хранить сбережения в гривне.

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При этом Гончарук считает, что бизнес недостаточно снижает гривневые цены на свои товары в Украине. По его мнению, этим вопросом следует заняться Антимонопольному комитету (АМКУ).

"Не каждое событие влияет с сегодня на завтра. Отдельные вещи, такие как укрепление гривни, влияют постепенно", – сказал Гончарук.

Напомним, исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года. Сейчас курс доллара держится ниже 24 гривен.

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