Украинский олигарх и нардеп Константин Жеваго потерял полмиллиарда долларов за полдня

Константин Жеваго входит в десятку самых богатых людей Украины

Фото: zhevago.info.

Из-за скандала с аудиторами акции железорудного компании Ferrexpo обвалились на Лондонской фондовой бирже. Вследствие чего нардеп Константин Жеваго потерял в течение нескольких часов 500 миллионов долларов.

По данным Financial Times причина в связи Жеваго с благотворительным фондом Blooming Land. Этот фонд подозревают в нецелевом использовании денег, потраченных якобы на благотворительность.

Международная аудиторская компания, которая проверяла эти сделки, внезапно наотрез отказалась от сотрудничества. Это сказалось и на работе фонда и на компании Ferrexpo, принадлежащей Константину Жеваго.

В Украине с Константина Жеваго хотят снять депутатскую неприкосновенность. Национальное антикоррупционное бюро подготовило представление. Подозревают, что депутат подал недостоверную электронную декларацию.

Напомним, что ранее акции британской горнорудной компании Ferrexpo c активами в Украине рухнули на Лондонской фондовой бирже (LSE) на сообщении о потере доступа компании к свободным денежным средствам находящимся в банке своего мажоритария Константина Жеваго "Финансы и Кредит".

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен, народный депутат, мажоритарий и CEO горнорудной компании Ferrexpo Жеваго. Банк был объявлен банкротом.

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