Украинского хакера приговорили к 13 годам колонии за хищение у банков РФ более миллиарда рублей

Обвинение считает, что деньги похищали с помощью специальной программы

Фото: Wylsacom.

Украинского хакера приговорили к 13 годам колонии за хищение у банков РФ более миллиарда рублей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e40/04d/5c3e4004dc01c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e40/04d/5c3e4004dc01c.jpg 2019-02-07T09:35:00+02:00 Финансы Обвинение считает, что деньги похищали с помощью специальной программы

Мещанский суд Москвы признал виновным украинского хакера Юрия Лысенко в хищении более 1 миллиарда рублей у банков Российской Федерации.

"Назначить Лысенко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима", – огласила решение судья.

По версии суда и следствия, группа хакеров, лидером которой был гражданин Украины Юрий Лысенко, с июля по ноябрь 2014 года совместно похитила средства у коммерческих банков. Обвинение считает, что деньги похищали с помощью специальной программы, которая позволяла снимать их со счетов клиентов банков, а затем восстанавливала баланс за счет средств уже самих финансовых структур.

Обвинение инкриминирует всем фигурантам нанесение ущерба ПАО "Промсвязьбанк" в размере 39,5 млн рублей, ПАО "Банк Уралсиб" – в размере 45 млн рублей, ПАО "Банк Траст" – 106 млн рублей и ПАО "Банк Зенит" – 883,5 млн рублей.

Обвинение инкриминирует всем фигурантам нанесение ущерба ПАО "Промсвязьбанк" в размере 39,5 млн рублей, ПАО "Банк Уралсиб" – в размере 45 млн рублей, ПАО "Банк Траст" – 106 млн рублей и ПАО "Банк Зенит" – 883,5 млн рублей. Кроме Лысенко, на скамье подсудимых находятся 13 человек. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество в сфере компьютерной информации" и "Кража").

Напомним, В США приговорили 29-летнего хакера из Киева Вадима Ермоловича к 2,5 годам тюрьмы за преступные действия на финансовых рынках. Ермолович был участником схемы по торговле похищенными, но еще не опубликованными официально, финансовыми данными.

В американской прокуратуре отмечают, что действия украинского хакера признаны в США крупнейшим взломом игровых финансовых рынков. В результате Ермолович получил более чем 100 миллионов долларов (76,96 млн фунтов) легальной прибыли.

В феврале прошлого года украинец признался в американском суде в краже неопубликованных пресс-релизов, которые использовались затем для инсайдерской торговли.

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