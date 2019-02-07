Украинского хакера приговорили к 13 годам колонии за хищение у банков РФ более миллиарда рублей
Обвинение считает, что деньги похищали с помощью специальной программы
Мещанский суд Москвы признал виновным украинского хакера Юрия Лысенко в хищении более 1 миллиарда рублей у банков Российской Федерации.
"Назначить Лысенко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима", – огласила решение судья.
По версии суда и следствия, группа хакеров, лидером которой был гражданин Украины Юрий Лысенко, с июля по ноябрь 2014 года совместно похитила средства у коммерческих банков. Обвинение считает, что деньги похищали с помощью специальной программы, которая позволяла снимать их со счетов клиентов банков, а затем восстанавливала баланс за счет средств уже самих финансовых структур.
Обвинение инкриминирует всем фигурантам нанесение ущерба ПАО "Промсвязьбанк" в размере 39,5 млн рублей, ПАО "Банк Уралсиб" – в размере 45 млн рублей, ПАО "Банк Траст" – 106 млн рублей и ПАО "Банк Зенит" – 883,5 млн рублей.
Обвинение инкриминирует всем фигурантам нанесение ущерба ПАО "Промсвязьбанк" в размере 39,5 млн рублей, ПАО "Банк Уралсиб" – в размере 45 млн рублей, ПАО "Банк Траст" – 106 млн рублей и ПАО "Банк Зенит" – 883,5 млн рублей. Кроме Лысенко, на скамье подсудимых находятся 13 человек. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество в сфере компьютерной информации" и "Кража").
Напомним, В США приговорили 29-летнего хакера из Киева Вадима Ермоловича к 2,5 годам тюрьмы за преступные действия на финансовых рынках. Ермолович был участником схемы по торговле похищенными, но еще не опубликованными официально, финансовыми данными.
В американской прокуратуре отмечают, что действия украинского хакера признаны в США крупнейшим взломом игровых финансовых рынков. В результате Ермолович получил более чем 100 миллионов долларов (76,96 млн фунтов) легальной прибыли.
В феврале прошлого года украинец признался в американском суде в краже неопубликованных пресс-релизов, которые использовались затем для инсайдерской торговли.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Украинского хакера приговорили к 13 годам колонии за хищение у банков РФ более миллиарда рублей". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Работник банка хакнул систему и незаметно снял миллион долларов: причина суд не убедила
Когда кражу заметили, мужчина объяснил — это совсем не то, что все подумали