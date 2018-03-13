Увольнение Тиллерсона ударило по курсу доллара

Сегодня, 16:11

Рыночные аналитики заговорили о "хаосе в Белом доме"

Рекс Тиллерсон. Коллаж: &quot;Сегодня&quot; (фото: Pixabay, AFP)
Рекс Тиллерсон. Коллаж: "Сегодня" (фото: Pixabay, AFP)

Американский доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов. Как поясняют рыночные аналитики, падение курса произошло из-за новостей об увольнении президентом США Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента.

Курс евро в паре с долларом к 15:15 по киевскому времени поднялся до $1,2384 по сравнению с $1,2334 на закрытии предыдущей сессии. До публикации информации об увольнении Тиллерсона пара евро/доллар торговалась на уровне $1,2341. Курс фунта стерлингов к доллару поднялся до $1,3962 по сравнению с $1,3906 на закрытии предыдущей сессии. 

"Отставка Тиллерсона укладывается в общую линию хаоса в Белом доме", – отмечает аналитик по валютным рынкам Brown Brothers Harriman Вин Тин.

По его словам Тиллерсон считался одной из стабилизирующих сил в администрации Трампа.

"Его (Тиллерсона – Ред.) отставка, в дополнение к недавнему уходу главного экономического советника Белого дома Гэри Кона, не будет воспринята рынками положительно", – цитирует эксперта Bloomberg.

Напомним, слухи о возможной отставке Тиллерсона появились в июле 2017 года. Как сообщается, у госсекретаря были разногласия с Трампом, в первую очередь – по урегулированию конфликта вокруг северокорейской ядерной программы. Еще в декабре 2017-го президент США называл фейковыми новости об уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. "Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах", – отмечал Трамп.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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